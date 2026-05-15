由 hololive 母公司 Cover 打造的元宇宙平台《HoloEarth》，近日宣布將於6月28日停止營運，財報同步揭露認列《HoloEarth》相關開發損失31.99億日圓。消息在 PTT 與 VTuber 社群掀起討論，不少網友直呼：「元宇宙果然還是失敗了！」也有不少網友大嘆收掉平台很可惜。
Cover 認列近32億日圓損失 高層減薪負責
《HoloEarth》是 Cover 推動多年的大型元宇宙企劃，主打玩家以自創角色進入虛擬世界，進行探索、社交互動與參與 VTuber 虛擬演唱會等內容。官方也曾表示，希望未來整合直播、演出與粉絲交流功能，打造 hololive 的虛擬平台。
然而隨著元宇宙熱潮退燒，《HoloEarth》始終未能打入主流市場。根據 Cover 公開資訊，此次認列相關損失高達31.99億日圓，代表董事社長 CEO 谷鄉元昭與董事 CTO 福田一孝也將減薪兩個月 20%，作為經營責任的一部分。
今年仍持續大型更新 停服消息讓玩家意外
《HoloEarth》直到今年仍持續更新內容，3月官方更新中，新增超過90種家具與40種以上表情動作，也持續強化 VTuber 與玩家互動功能，可見 Cover 原先仍有長期營運規劃，讓不少人對停服的消息感到意外。
部分玩家認為，MMO（Massively Multiplayer Online，大型多人線上遊戲）與元宇宙本就是高成本、高開發難度類型，「hololive 的強項還是直播與偶像內容。」《HoloEarth》也被不少粉絲視為過去對虛擬世界與元宇宙的想像，如今確定停服，仍讓許多人感到可惜。
官方同步公開後續停服時程，《HoloEarth》已於5月14日停止販售付費 HoloCoin，6月3日起將陸續關閉官方付費道具、創作者道具販售，以及 Marketplace 市集的新上架與編輯功能，不過免費道具仍會持續提供至服務正式終止前。
《HoloEarth》預計於6月28日晚間9點正式結束營運，屆時平台將全面下線，用戶資料與相關內容也將停止存取。針對未使用的付費 HoloCoin 與創作者點數提供退款申請，受理期間為6月29日至9月30日，Marketplace創作者相關退款作業則將延長至2027年5月底。
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《HoloEarth》是 Cover 推動多年的大型元宇宙企劃，主打玩家以自創角色進入虛擬世界，進行探索、社交互動與參與 VTuber 虛擬演唱會等內容。官方也曾表示，希望未來整合直播、演出與粉絲交流功能，打造 hololive 的虛擬平台。
然而隨著元宇宙熱潮退燒，《HoloEarth》始終未能打入主流市場。根據 Cover 公開資訊，此次認列相關損失高達31.99億日圓，代表董事社長 CEO 谷鄉元昭與董事 CTO 福田一孝也將減薪兩個月 20%，作為經營責任的一部分。
《HoloEarth》直到今年仍持續更新內容，3月官方更新中，新增超過90種家具與40種以上表情動作，也持續強化 VTuber 與玩家互動功能，可見 Cover 原先仍有長期營運規劃，讓不少人對停服的消息感到意外。
部分玩家認為，MMO（Massively Multiplayer Online，大型多人線上遊戲）與元宇宙本就是高成本、高開發難度類型，「hololive 的強項還是直播與偶像內容。」《HoloEarth》也被不少粉絲視為過去對虛擬世界與元宇宙的想像，如今確定停服，仍讓許多人感到可惜。
官方同步公開後續停服時程，《HoloEarth》已於5月14日停止販售付費 HoloCoin，6月3日起將陸續關閉官方付費道具、創作者道具販售，以及 Marketplace 市集的新上架與編輯功能，不過免費道具仍會持續提供至服務正式終止前。
《HoloEarth》預計於6月28日晚間9點正式結束營運，屆時平台將全面下線，用戶資料與相關內容也將停止存取。針對未使用的付費 HoloCoin 與創作者點數提供退款申請，受理期間為6月29日至9月30日，Marketplace創作者相關退款作業則將延長至2027年5月底。