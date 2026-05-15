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高雄市議員張博洋今(15)日質詢時指出，老人社會福利不應只是單純發放福利，更應轉化為精準的政策投資，他出，65歲以上長者有多達36.3%的可支配支出用於旅遊玩樂。建議市府應將敬老卡適用範圍擴大至觀光旅遊通路。對此，市長陳其邁表示，辦卡就不要怕人花，會研議規劃敬老卡和商家合作，提供打折優惠，鼓勵更多民間企業加入。張博洋引用消費者調查指出，除了日常飲食與生活雜費外，「休閒/玩樂/旅遊」是銀髮族優先的花費項目，65歲以上長者有多達36.3%的可支配支出用於旅遊玩樂。張博洋表示，市府目前已規劃大樹祈福之旅、原民生態遊、蕉城內門遊等多條銀髮樂活遊程，若能進一步將敬老卡點數結合「社福、交通、觀光」三大範疇，建立完整的「銀髮快活圈」，藉此帶動高雄在地觀光、銀髮經濟與觀光旅遊通路。張博洋表示，高雄市敬老卡預計於今年（115年）7月起實施加碼新制，點數將由每年1,200點大幅提升至每月600點，且範圍涵蓋部分交通、運動中心、市營醫療門診掛號費及藝文場館等，若能進一步將敬老卡點數結合觀光旅遊通路，例如文化遊艇、觀光景點、銀髮友善店家等，可以促進銀髮觀光經濟。張博洋強調，將敬老點數轉向「觀光休閒多功能」，不僅能提升長輩的社會參與度，更具備雙重效益。在健康方面，出門的誘因能有效降低長輩的孤獨感與憂鬱風險，透過觀光活動伴隨的步行與社交來延緩老化與失能，進而減輕長期的醫療與長照負擔。在經濟方面，由於長輩出遊時間多集中在平日，能帶動景點在平日離峰時段的消費，穩定在地商家的營收，帶動在地觀光產業的微循環。張博洋呼籲市府相關局處應盡速研議配套，讓敬老卡發揮最大效益，共創長者健康與在地經濟的雙贏局面。觀光局局長高閔琳表示，退休及銀髮是觀光消費很大的族群，認同敬老卡結合觀光，目前積極在和社會局討論，且有在盤點合適的通路。