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▲柯南（左）在《名偵探柯南》中，都稱呼毛利蘭為「小蘭姐姐」。（圖／翻攝X@江戸川コナン@conan_file）

▲山崎和佳奈長期對抗病魔，不幸於4月過世。（圖／株式会社青二プロダクション）

日本知名聲優山崎和佳奈驚傳已於4月18日病逝，享壽61歲。她最廣為人知的代表作，就是在長壽動畫《名偵探柯南》中為女主角毛利蘭（小蘭）配音，消息一出震驚無數動漫迷。所屬經紀公司青二Production今（15）日正式發布訃聞，證實她在與病魔抗爭後與世長辭，她的聲音停留在「新一（工藤新一）」讓粉絲難過不捨。青二Production在官網公告表示：「本公司所屬演員山崎和佳奈女士（61歲），因長期療養疾病，最終藥石罔效，已於2026年4月18日安詳辭世。」公司也感謝各界生前對她的支持與厚愛，並透露喪禮已依家屬意願，僅由親屬低調舉行。山崎和佳奈出生於神奈川縣，擁有溫柔且充滿力量的聲線，陪伴許多觀眾成長。她自1996年起為《名偵探柯南》中的毛利蘭配音近30年，「新一！」這句經典呼喊，早已成為一代人的青春記憶。除了毛利蘭之外，她也曾參與《我與我 兩個綠蒂》等作品，以及多款遊戲配音，在日本聲優界具有重要地位。其實今年2月16日，事務所就曾宣布山崎和佳奈因健康因素暫停所有工作，專心接受治療，當時《名偵探柯南》中毛利蘭一角，暫時由聲優岡村明美代班演出，沒想到短短2個月後便傳來噩耗，讓粉絲悲痛不已。