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▲▼孫安佐自己的火槍威力超級猛烈。（圖／孫安佐IG@sun_gojo99）

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐因在美國持有非法軍事武器遭驅逐出境，返台後他仍不收斂，昨（14）日在IG上傳一段影片，分享自己改裝的武器。只見孫安佐利用煤油、氣瓶製作出威力猛烈的火槍，他更帶著裝備到河堤測試，一開火，河堤立刻被火光籠罩，現場黑煙沖天，但孫安佐沒在怕，還笑說：「隨時準備以防萬一，得要把一些老鼠給清掉的時候 拿這個就剛剛好」。孫安佐昨晚上傳影片到IG，並在貼文中寫道：「決定公開2026最新發明」。只見孫安佐拿著氣瓶、煤油、噴槍等裝置，說這是自己組裝的發明，他們要到河堤測試威力。只見孫安佐揹著裝置走到河邊，準備就緒後就直接開火，火舌瞬間竄出，延燒10米遠。站在河堤上的攝影師見到這幕直接嚇傻，立刻對著孫安佐狂喊：「好了好了好了」，但孫安佐還不滿意，又接連噴了幾次火才收工。而河堤最後雖然沒因此起火，但現場黑煙沖天，彷彿有火災發生，畫面看起來相當嚇人，但孫安佐完全沒在怕，似乎還很滿意自己的發明，笑說：「隨時準備以防萬一，得要把一些老鼠給清掉的時候 拿這個就剛剛好」。影片曝光後，立刻引發網友熱議，大家看了紛紛留言，「國防部應該要招他進去」、「這真的不知道父母怎麼教的，台灣有合法地方可以玩這種危險的東西嗎？」、「不去中科研究可惜了」、「當初美國的決定是對的」、「溪裡也是有生命的，要玩可以，不要傷害生命」、「等著警察上門吧」、「建議申請合規場地再來拍攝」。孫安佐對於軍火的喜愛，從他在美國留學時就已初見端倪，當時他的住處被搜到1607發子彈及1把組裝手槍，還有槍枝配件，被警方全數沒收，拘禁4個月後被強制驅逐出境。返台後，孫安佐2024年又因持有自製的瓦斯火槍出沒在台北信義區附近，造成恐慌，再度被警方帶回調查，最後獲不起訴處分。