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美國總統川普與中國國家主席習近平昨於北京舉行會談後，美國國務卿盧比歐受訪時表示，中國其實更希望透過「和平且自願」方式完成統一，例如在台灣內部進行公民投票。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（15）日受訪時表示，中國目前面臨內部經濟問題以及伊朗局勢等壓力，因此更需要「川習會」，而美方真正擔憂的是「合平統一」。針對中國領導人習近平在「川習會」中提到「台獨與台海和平穩定水火不容」一事，沈伯洋受訪時表示，他昨天受訪時就提到，「川習會」其實是中國的需求比美國更大。沈伯洋進一步指出，中國目前面臨內部經濟問題以及伊朗局勢等壓力，因此需要這場會議，相較之下，美國比較被動，而盧比歐在專訪中講得很清楚，台灣未來本來就是由台灣決定，而美方真正擔憂的是「合平統一」。沈伯洋說，「合統」有很多形式，包括台灣自願宣稱是中國一部分，或者立法院過半立委赴中國簽署和平協議，這些都是美國目前擔憂的情況。至於盧比歐名字問題，沈伯洋表示，盧比歐過去曾遭中國制裁，但中國現在基於外交需求，仍需要讓盧比歐進入中國境內，因此才會出現譯名上的調整；他笑稱，「如果是我的話，可能就是這個『伯』改成木字旁的『柏』，大概就可以通過」。沈伯洋認為，這些都是政治動作與政治意象，中國不只要移轉國內焦點，更是透過威嚇讓對方做出錯誤決定、感受到害怕，但台灣人不是吃素的，美國人也不是吃素的，對於這樣的威脅，台灣應保持處變不驚。