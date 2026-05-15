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日前，民進黨正式提名立委沈伯洋參選台北市長，北台灣的最後一塊拼圖終於完成，對綠營來說，延宕許久的台北市長人事終於底定，黨高層或也認為沈伯洋出征也能和新北候選人蘇巧慧聯手，順勢建構北台灣的區域聯防 ; 但沈伯洋到底有無能耐能和現任市長蔣萬安分庭抗禮？又以沈伯洋領軍的綠營北台灣連線能否不讓藍營北部區塊的執政縣市聯盟專美於前？從現今的綠營佈建及操作來看，都有頗大懸念。首先，沈伯洋的出線，仍是綠營的不得不然，畢竟原本鎖定行政院副院長鄭麗君，無奈鄭全無意願外，她也作為川普關稅議題的主談者，而在美國相關法院對川普關稅頻頻制約的當下，該議題究竟最後會如何，沒人說得準，若又得繼續談判，臨陣換將或許更為不利，這些原因也讓鄭的出馬劃下句點 ; 之後雖也傳出多位可能人選，包括101董座賈永婕、甚至政論節目主持人謝震武等，當然還有積極爭取但未獲青睞的壯闊台灣創辦人吳怡農，但多淪為茶餘飯後的閒聊話題，無法作數。而在綠營搞不定人選的當下，蔣萬安早就以逸待勞鋪陳政績，穩健邁向第二任期。綠營眼見時不待己，一定程度表達選意願的沈伯洋便橫空出世，他的可能參選沸沸揚揚的吵了幾個禮拜，及至13日才正式徵召沈參選，除黨中央想對沈的可能參選要試水溫外，當然不排除仍在尋覓能有效牽制蔣萬安的黑馬戰將，畢竟從日前親綠智庫對蔣、沈民調支持度政黨的交叉分析，民進黨支持者只有67.4%支持沈伯洋，甚至有17%挺蔣萬安的數據來看，綠營想藉沈來鞏固基本盤的如意算盤都打不響，而如今沈正式被徵召，當然可理解為民進黨對台北市長一戰確實可能已陷入「無牌可打」的困境，徵召沈伯洋已是不得不然。既然是不得不然，沈要逆勢仰攻人設清晰且政績堅實的蔣萬安，勢必困難重重，畢竟沈其實從政沒有很久，不分區立委可說是第一個重要的政治職務，但他的網路聲量及關注程度不低，主要就是去年的大罷免，他積極投入，若從人設與形象來看，「抗中保台」或許是其被認知較清晰的定位 ; 但問題是，要選台北市長，以「抗中保台」為形象基底的人設未必討好，不只是因為去年罷免「32比0」的敗績，更由於縣市長選舉當然得提出能滿足民眾需求的有感市政規劃。基於此，沈被提名後的第一個當務之急，就是如何扭轉被認知為「抗中或罷免大將」的形象，而建構也懂市政，並能提出更好政見的專業形象，同時建構一個能與蔣市府進行政策論辯的競選團隊，才會是紮實的基本功。其次，若攤開民進黨以往參選台北市長的候選人，沈伯洋確實不能說是強將，是以綠營從幾個禮拜前便慢慢開始為其鋪墊形象，特別是指他像裴勇俊、木村拓哉、張孝全、小泉進次郎等國內外名人，又懂音樂與體育，硬是要將沈包裝成「現象級產品」 ; 不僅如此，日前被藍軍政治人物質疑是綠營操作的台北市所謂「鼠患」議題，或更是希望藉以將蔣市府的治理打出一個破口，以利沈伯洋的華麗出場，只是蔣市府危機處理不僅明快而且有理有節，迅速清理戰場也讓綠營無法達陣得分。畢竟市政治理不能只是透過一些花絮或是另類戰術操作便能讓民眾埋單，沈與綠營若只將戰略思維局限在出奇制勝，而無法紮實地從基本功開始做起，只怕蔣團隊會將其甩得愈來愈遠 ; 是以，沈既已出線，就得跳脫以往操作罷免時的浮誇戰術框架，以「名門正派」的氣魄來建構整體戰略格局，不能只求「聲量」，而應該藉有效且能展現格局的戰略宏觀，來建構「聲譽」，市民才會埋單，這也是沈的第二個當務之急。最後，以前述藍軍具優勢的聯盟戰略來說，除了有台北蔣萬安、台中江啟臣及新北李四川建構的「蔣啟川連線」能讓北中串連、相互拉抬與戰略互補外，若再加上熟稔AI與智慧治理的桃園市長張善政，藍軍北中四都的「黃金方陣」更能以政策主軸進行選戰議題設定，遠遠超前綠營的連線佈建 ; 基於此，沈伯洋第三個當務之急就是他與民進黨不能夠只以鞏固基本盤以利持續操作「抗中牌」為主要考量，沈更應該展現作為綠營北部領頭羊的氣魄，找到能串接綠營北台灣選將的通關密碼，不然自己選情告急也就罷了，連累實力不錯的新北蘇巧慧，更可能成為綠營不可承受之重。總括來說，這三個當務之急，若沈伯洋都沒法做到，除了他的選舉只會被認為是虛晃一招、根本看不到蔣萬安的車尾燈外，若負面效果外溢，綠營南部基本盤恐怕都會受到連帶衝擊了。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com