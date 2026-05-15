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▲知名影評人吳孟樵癌逝，前國家影視聽中心董事長、同為影評的藍祖蔚，表示兩年前早知情，但她維持作風，對外保密。（圖／翻攝自大同大學藝文中心FB）

▲蔡明亮執導的《天邊一朵雲》，因為內容大膽，在台灣曾經差點無法一刀未剪、完整上映。（圖／翻攝自IMDb）

▲吳孟樵生前寫過一系列以鞋為主題的小說，不只集結成書，還有被改編為金鐘劇。（圖／翻攝自秀威資訊 X 作家生活誌FB）

▲吳孟樵曾在台北傳統戲劇團的活動上嘗試穿上戲服、扮演賈寶玉。（圖／翻攝自臺北傳統戲劇團FB）

作家、影評人與編劇吳孟樵於本月10日過世，前國家電影及視聽文化中心董事長、影評人藍祖蔚的悼念文中透露早在前（2024）年已得知她罹癌，但她卻維持低調作風不願公開，去世消息令藝文界舊識格外感傷。吳孟樵生前曾參與蔡明亮《天邊一朵雲》複審，見證過該片在爭議中一刀不剪通過上映的過程。吳孟樵長期深耕影視圈，影評文章角度多面、細膩且充滿感情，生前不但出過多本著作、在報刊有固定發表評論的園地，也常會在現場活動上為觀眾解析影片的精彩元素，曾被找去參與《天邊一朵雲》的複審。當年該片因為出現體液、口交等大膽內容，首度送檢原先是完整版通過、不通過得到6:4的結果，後來有人跑票變成支持、反對各佔一半，才不得不另找一批人加入複審。這群人之中除了吳孟樵還有林懷民等來自藝文界與其他領域的人士，最後投票結果為9票贊成一刀不剪、3票修剪列限制級、2票如果不修剪即禁演及1票要求禁演，《天邊一朵雲》有驚無險全貌過關，蔡明亮那時還笑稱曾希望禁演，因為他一直想拍被禁的電影。之後吳孟樵還曾經為了在金馬影展上放映、尺度更赤裸與大膽的美國片《性愛巴士》擔任審片者，也是贊同全貌呈現。這些影片審查的結果，看得出吳孟樵對於創作者理念發揮的支持，不希望有任何修剪破壞他們想傳達的內容，反映作為影評人多年培養的開放心態。而她在影評文章之餘，小說創作也卓然有成，其中一篇《繡花鞋的約定》曾被導演周晏子改編為金鐘劇《我的心留在布達佩斯》，還實地前往布達佩斯取景，周晏子也寫下以《向夢外瞧》為題的悼念文，稱她用一生的美完成有夢的一生，如櫻花綻放。而吳孟樵曾透露自己對於腳和鞋子的意象為創作靈感來源，是因為自己的腳太小太瘦薄，總買不到合腳的鞋，因此總沒興趣看鞋，卻愛把眼光放在行走的人們腳下。而今她也先一步走入了身後的世界，讓藝文界的友人們無限懷念。