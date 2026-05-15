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▲55週年影片透過親友共享零食等場景，強調品牌在日常生活中的陪伴角色。（圖／業者提供）

台灣零食品牌可樂果迎來創立55週年！這個陪伴台灣人走過半世紀的老品牌，近日推出全新形象影片，透過跨世代生活場景與台灣重要時刻的串聯，傳遞「每一刻，都是好結果」的周年主題，盼從經典零食角色延伸至陪伴日常生活的情感連結。可樂果自1971年推出以來，以螺旋造型與蒜香風味廣為人知，長年累積跨世代消費者基礎。這支55週年影片，選擇從台灣不同年代的重要集體記憶切入，包括中山高速公路通車、中華職棒元年開打，以及2024年WBSC世界冠軍賽等事件，藉由熟悉的生活片段，呈現人們在不同人生階段中的情感與回憶。影片中描繪家庭出遊、朋友收聽球賽及與親友共享零食等場景，強調品牌在日常生活中的陪伴角色。品牌表示，希望透過55周年主題，傳遞「生活中的每一段經歷，最終都會累積成好結果」概念，讓消費者重新感受平凡時刻的重要性。除了推出周年影片外，可樂果也同步規劃系列限定周邊商品，結合台灣茄芷袋元素與品牌特色設計，融入近年受到年輕族群關注的台潮風格，進一步拉近與新世代消費者的距離。品牌指出，邁入55週年後，未來除延續經典風味與產品特色外，也將持續透過內容與設計創新，深化品牌與消費者之間的情感連結，讓經典零食不只是味覺記憶，也成為台灣生活文化的一部分。