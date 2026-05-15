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一名北漂打拚的女子，因為在台北租屋工作，每月破萬的租金讓他萌生買房的念頭，沒想到卻被交往五年的男友認為買房「太盤」，這才讓她意識到兩人價值觀不合，既然真的目標不同，還是分開比較好。事後這名女子也將過程發上網，沒想到在Dcard掀起網友一陣熱議。這名發文網友提到，想買房很大的原因，是因為推算過去幾年付出去的房租，加一加基本上已經都快能繳房子的頭期款了，再加上這波狂暴牛市，讓她的資產不斷變多，更加堅定心中買房的念頭。確實在租金高漲的狀況下，不少民眾都認為，不斷付出的租金根本都是在替他人繳房貸，不如由租轉買，別再花冤枉錢！再加上經濟環境波動大，比起股票市場，對很多人而言，在這時候不動產投資相對風險較低，也因此加深了原PO認為現在是買房的好時機！加上時代與觀念轉變，女力買房更是普及，只要有能力，人人都能擁有自己的家。另外，原PO也分享自己已經看了多間預售屋，並且慢慢開始研究家裡裝潢、軟裝，以及家居選物等，也掀起不少網友的討論。觀察市場現況，在手頭資金有限但有穩定月收入的狀況下，有大量的首購族、換屋族，甚至是投資客，其實都選擇在這個時候，押寶有未來性的預售新屋，因為預售屋掌握屋況全新，且具備低自備款與分期等雙重優勢，甚至更進一步來看，預售屋還有客變彈性，又具增值潛力！至於買房的熱區，原PO則表示有看了新莊副都心、板橋江翠、三重仁義重劃區等的預售屋，對此也有網友讚聲，認為押寶重劃區比較有未來性，還有網友提到：「新莊副都心跟三重仁義發展都蠻成熟了，未來增值性應該比個股穩，期待妳分享軟裝成果！」、「三重進台北很快很方便！過橋就到」、「其實買房就是一種抗通膨槓桿」。