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立法院今（15）日處理民眾黨團提出的延會案，原先僅延會至7月31日，但民眾黨團今提出修正動議，將延會時間改至8月31日，再度無縫接軌新會期，歷經表決，最終藍白人數優勢下通過，而這將是本屆立法院第五次延會。民眾黨團的修正動議指出，本會期將於5月31日結束，然今（115）年度總預算案卻因民進黨政府違法擅權、未依法編列，迄未審議完竣。預算案乃國家施政之基礎，審議預算案更屬立法院核心憲政職權，不宜因執政者之怠惰與會期限制而放水倉促處理，致監督流於形式。修正動議表示，再者，行政機關屢屢怠於履行法定職責，迄今仍未將國家通訊傳播委員會（NCC）委員及司法院大法官等重要人事缺額名單送請本院行使同意權，致使獨立機關運作失衡，已非單一行政機關之一時疏失，本院須持續監督強力要求行政機關盡速完成人事案提名，而非放任憲政秩序持續失能。修正動議更指出，當前國內外情勢瞬息萬變，從經濟發展、產業轉型到社會安全與數位治理，均有賴立法院審慎處理相關法案與預算配置。是以，立法院基於憲法所賦予之監督責任與國家最高民意機關之職責，應為全體國人納稅資源嚴格把關，為落實憲政責任、確保審議品質、維護人民權益與國家正常運作之必要措施，爰提案建請院會作成決議：「本（第5）會期延長會期至115年8月31日止。」不過前白委張啓楷日前接受專訪時，針對延會一事曾脫口說出「老實講這有一點是幫國民黨，那我們就說去年就全部不休會」，綠委林俊憲表示，這段話擺明了，就是替那些涉案的國民黨立委撐起立院保護傘。