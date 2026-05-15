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一名高齡阿伯日前駕著四輪電動車外出至醫院就診，結果電動車卻在半途電力秏盡而拋錨路邊，阿伯神情慌張地按手機四處求助，有熱心民眾發現後向警方報案；第五分局北屯所員警趕往解危，除了將電動四輪車推往興安路路邊，也在原地陪伴老翁。之後前來載運老翁及電動四輪車到車行充電的貨車司機也不計較費用，在短暫時間裡，員警、居民及貨車司機共同勾勒出最美風景。115年5月11日下午15時27分許，有熱心民眾向警方報案，北屯區北平路與興安路口有1名老翁坐在電動車上，需要警方協助；臺中市政府警察局第五分局北屯派出所警員柯俊銘獲知後，立即前往處理。原來72歲的老翁使用電動四輪車前往醫院就診，回家途中因為電力耗盡停在路口動彈不得，老翁向員警表示已經有聯絡貨車載運，為避免過往車輛未注意發生撞擊，員警除了將電動四輪車推往興安路路邊，也在原地陪伴老翁。在等待過程中微風略涼，有熱心居民拿出毛毯給穿著單薄的老翁保暖，之後前來載運老翁及電動四輪車到車行充電的貨車司機也不計較費用，在短暫時間裡，員警、居民及貨車司機共同勾勒出最美風景；對於員警的幫忙，老翁滿是感謝，最後，員警在目視貨車載運老翁安全離去後才返回派出所。第五分局北屯副所長陳重銘提醒，民眾家中若有長輩使用電動四輪車，使用前務必要檢查電量，以防使用時電力不足發生危險。