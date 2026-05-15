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▲科學家在泰國東北部發現一具約1.13億年前的恐龍化石可能是目前已知東南亞最大的恐龍。（圖／路透社／達志影像）

泰國文化與神話傳說當中，掌控著水與天氣的「那伽」（Naga）擁有巨大蛇身與多頭，不僅取守護意味而經常可在建築角落見到其身影，更被列為國家文化象徵（National Emblem），地位與大象並列，不過最新發表的古生物研究顯示，科學家確認在泰國出土的巨獸化石就是東南亞目前已知體型最大的恐龍，一種長達27公尺、重達近28噸的全新蜥腳類恐龍物種——猜也蓬那伽（Nagatitan chaiyaphumensis）。國際學術期刊《Scientific Reports》最新一篇研究指出，約1.13億年前，在如今泰國東北部的半乾旱河流平原上，一頭巨型植食性恐龍悠然生活於森林與稀樹草原交錯的環境中。牠長頸高聳、尾巴修長，幾乎沒有天敵威脅，可以在樹梢間覓食。這種新物種被命名為「猜也蓬那伽」，名稱結合發現地猜也蓬府（Chaiyaphum）以及東南亞神話中的守護神「那迦（Naga）」。這批化石最初由當地村民在河流附近發現，科學家隨後歷時多年進行挖掘與研究，出土的骨骼包括脊椎骨、肋骨、骨盆與四肢骨，其中一根前腿骨（肱骨）長達1.78公尺。雖然尚未發現頭骨與牙齒，但透過骨骼比例分析，研究團隊推估其體長約27公尺，體重約25至28噸，幾乎等同一頭藍鯨的長度。這項由倫敦大學學院（UCL）與泰國多所研究機構合作完成。首席作者、倫敦大學學院古生物學博士生提蒂沃特·塞塔帕尼奇薩庫爾指出，這種恐龍可能主要以針葉樹與蕨類等植物為食，屬於幾乎不需咀嚼的大量吞食型植食者。研究顯示，白堊紀時期的泰國氣候屬亞熱帶環境，地形包含森林、灌木叢與稀樹草原。猜也蓬那伽並非孤獨存在，牠與翼龍、鱷魚、魚類甚至淡水鯊魚共享同一河流生態系。附近地層也發現其他草食與肉食恐龍的痕跡，顯示當時的食物鏈相當完整。科學家指出，蜥腳類恐龍在幼年時期生長速度極快，能迅速長到足以避免被捕食的體型，一旦成年，其巨大身軀本身就是最有效的防禦機制。雖然猜也蓬那伽體型驚人，但仍小於南美洲的超大型蜥腳類，例如體重可達60噸的巴塔哥巨龍。這項發現同時揭示一個關鍵地質線索，也就是在白堊紀後期，泰國所在區域逐漸被淺海覆蓋，使大型陸地恐龍逐漸消失。研究人員因此將猜也蓬那伽稱為「泰國最後的巨人」，認為它可能代表東南亞最後一批巨型蜥腳類恐龍。泰國東北部長期以來是恐龍化石熱點，自1986年首次發現恐龍化石以來，已確認至少14個物種。研究團隊表示，仍有大量尚未正式描述的化石標本，未來可能揭示更多新物種，進一步提升東南亞在全球古生物研究中的重要性。