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北市府怒嗆：拿出被滲透證據 否則應道歉

雙城論壇未見觀光成果？北市府：就是中央卡關

民進黨立委沈伯洋正式參選台北市長，此前，他就曾說台北和上海舉辦雙城論壇會造成國安破口，而他昨（14）日受訪時又強調，台北應和更多國際首都交流，揚言若選上，會停辦上海雙城論壇。對此，台北市府副發言人葉向媛今怒嗆沈伯洋，胡亂指控市府被滲透，若無實證哪位公務人員是滲透的破口，就應公開道歉，況且現在只看到總統府、國安會有綠色共諜。針對沈伯洋認為雙城論壇沒有效益、是國安破口，葉向媛今怒指，沈伯洋說雙城論壇是破口已經過了40天，請問沈委員：雙城論壇哪一位公務人員被滲透？哪一位公務人員是破口？一個法律人出身的立法委員，開口就胡亂指控，毫無證據，實證到底在哪裡？委員如果有任何人在雙城論壇被滲透的實證，就拿出來；如果沒有實證，就公開承認並道歉。葉向媛呼籲，沈委員已經躲了40天了，不應再迴避。凡走過必留下痕跡，說過這些話就出來面對。敢指控市府、敢指控公務人員被滲透、是破口，就拿出證據來。葉向媛說，事實上，全國人民現在只看到總統府、國安會、外交部以及民進黨黨中央有共諜而已。同時，台北市府考紀會主委殷瑋也質疑，站在台灣人、中華民國國民的立場，蔣萬安至今已參加3屆的雙城論壇，在認同上哪裡成為破口、被滲透？哪個參加論壇的人是被滲透的破口？大酸「只看到總統府、國安會、外交部、民進黨黨中央有共諜而已。」至於雙城論壇的觀光成果卡關，沈伯洋稱「城市外交不要推給中央」一事，葉向媛表示，沈委員或許對市政真的不了解，不知道市府所說的成果是什麼，市府願意解釋給他聽：台北與上海在論壇上，取得中國鬆綁中客團來台的成果；中央政府說，不行哦，要透過小兩會。從那時刻開始，這一題就是「北市已經談出階段結果，剩下就是中央要處理」。葉向媛說，一個立法委員，就算對市政不熟，也不能對國政不熟，一直找人來洗「蔣萬安都是推給中央」這句話，反而會突顯心虛，以及對政策權責不熟的事實。