我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寶特瓶再製布可貼全面取代傳統一次性輸出，從源頭減量。（圖／翻攝畫面）

過去國內大型賽事談永續，多半停留在「活動結束後的回收」階段，今年國大專院校運動會開閉幕儀式，由啟點行銷統籌規劃，首次將 ISO 20121 永續性活動管理系統實際導入開閉幕執行流程。啟點行銷指出，此次與主辦單位中央大學合作，將永續思維前置到規劃源頭，從文宣材質、花卉布置、策展輸出到活動後物料處理逐一盤點，讓每一個環節都能被檢視、被追蹤，也讓開閉幕舞台不只是賽事的儀式起點，更是一次對環境與未來負責的公開實踐。在文宣材質上，整體輸出全面改用以寶特瓶抽絲再製的「布可貼」，有效降低一次性耗材使用量與活動廢棄物產生。策展輸出則進一步走向「材質循環」，採用之間國際有限公司 XRIO 開發的「POSEIDON」廢棄寶麗龍再生板材，使原本可能成為垃圾的廢棄物，在賽事舞台上以另一種形式重新存在；板材表面再貼覆可重複黏貼的布好貼，搭配可重複使用的鐵製立牌系統，從基底到表層、從結構到視覺，每一層都跳脫傳統一次性輸出的思維，讓同一套展示載具能在後續活動中持續服役。對於難以避免產生的活動帆布，啟點行銷特別與「REBIRTH 回收帆布再造計畫」合作，將活動後回收之帆布統一送至合作工廠，轉化為兼具實用性與紀念價值的帆布零錢包。除了環境面的永續，此次開閉幕儀式同樣關注文化面的傳承。啟點行銷將舞台形塑為多元文化共融的展演平台，讓不同族群、世代與專業在同一場域中彼此交流、相互激發，建立文化永續的傳承精神，呼應 ISO 20121 對「社會永續」面向的核心要求。啟點行銷總經理郝柏涵表示，永續不是辦完活動才補上的一段話，而是從第一頁企劃書就要開始的選擇。對啟點而言，這次最大的意義不是做了多少永續設計，而是證明了大型賽事和環境責任，本來就可以同時成立。郝柏涵指出，啟點行銷已於2025年8月由 BSI 英國標準協會授證，成為全台首家通過 ISO 20121:2024 最新版「永續性活動管理系統」組織型驗證的整合行銷公司。此次全大運開閉幕儀式，是該認證取得後在大型賽事領域的首次完整實踐，也為國內運動賽事的永續規格樹立了新的參照點。