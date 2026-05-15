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美國總統川普昨和中國國家主席習近平舉行「川習會」，國民黨智庫今（15）日公布最新民調，有41%民眾不信任美國、36.4%信任、針對美中台關係應採取的距離，有44.3%與美中保持相同距離、27.4%與美國更靠近、僅12.5%認為與中國大陸更靠近。國民黨智庫今公布「川習會與台美中關係」民調，針對「美國與台灣長期在經濟、文化與國防緊密合作，整體而言，請問您信不信任美國？」結果僅36.4%信任美國、41%不信任，未表態則有22.6%；另外「在美中台關係，請問您認為台灣應該『與美國更靠近』、還是『與中國大陸更靠近』，還是『跟美國、中國保持相同的距離』」？有44.3%與美中保持相同距離、27.4%與美國更靠近、12.5%與中國大陸更靠近、未表態15.8%。細部分析顯示，各縣市中最親中的縣市位於桃竹苗，有22%；最不親中則是高屏地區，僅7.4%；宜花東離島則是21.6%親中、中彰投12.2%、北北基9.8%、雲嘉南8.7%。年齡分析來看，最不親中是20到29歲，僅5%、最親美的則是60歲到69歲，達到35.2%。針對「關於美中台關係，有人主張應該『親美抗中』，也有人主張『親美和中』，請問您比較支持哪一種看法？」有43.5%親美和中、23.5%親美抗中、33%其他/未表態至於請問您認為『美中合作』對台灣比較有利、還是『美中對抗』對台灣比較有利？」，34.4%認為美中對抗比較有利、36.2%認為美中合作有利、29.5%其他/未表態。此份民調訪問時間2026年5月11日至5月14日，調查方法採用人員電話訪問，有效樣本1,075位20歲以上台灣民眾；在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.00個百分點以內，依性別、年齡、教育程度、縣市等變數進行加權。