台股今（15）日開高上漲78.67點，一度狂飆漲逾600點至42408點，刷新台股新高紀錄，不過早盤翻黑，跳水至盤面下，午盤下跌206.83點，來到41544.922點，失守4萬2；台積電跌下跌5元，報2275元。

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上櫃指數午盤也同樣翻黑慘跌，大跌10.33點，報416.24點。權值股午盤漲跌不一，台積電截至午盤下跌5元，報2275元；鴻海上漲5.5元，報250元；台達電下跌35元，報2120元；廣達下跌25.5元，報309元；聯發科上漲35元，報3440元；富邦金上漲2.1元，報96.7元。

觀察盤面強勢族群，台積電雖回落，光學族群卻成為多頭火種。大立光早盤即強勢鎖漲停，創下波段新高，是今日盤面上最穩定的指標；玉晶光也大漲，漲逾5%，受CPO題材與新機拉貨預期帶動。

聯電盤中漲幅一度超過5%，表現優於大盤。而翔名、昇陽半導體表現抗跌，午盤逆勢衝上漲停板。

不過，記憶體族群及PCB與AI相關族群熄火。華邦電、南亞科、旺宏盤中賣壓沉重，集體走跌。ABF載板欣興、景碩雙雙大跌，PCB高價股台光電也同步大跌，甚至金像電午盤慘跌停。

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林汪靜編輯記者

曾於紙媒跑兩岸財經新聞將近5年，5年的採訪時間裡不算太長也不短，但對財經奠定了一定的基礎，這段時間曾到上海外派採訪當地有趣的財經新聞及台商重要新聞，之後因希望能嘗試更多的挑戰，就負責國內總經如民生、台灣...