5月已過了一半，綜合所得稅申報了嗎？今（115）年同樣提供多元繳稅工具，但這麼多種繳稅方式到底差別在哪？一定要本人帳戶才行嗎？信用卡繳稅何時扣款？財政部特別提供一張分析圖，強調繳稅方式沒有好壞之分，只有適合自己、方便最重要。
今年綜所稅結算申報期間至6月1日止，財政部開放多元繳稅管道，其中行動支付及電子支付帳戶APP繳稅，參與服務的APP已多達31款。同時，民眾也可選擇以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、委託取款轉帳或自動櫃員機（ATM）等方式繳納，若不習慣e化繳稅，還可至代收稅款金融機構（郵局不代收）臨櫃繳款，稅額新台幣3萬元以下者，也可在4大超商繳納。
財政部也提醒，透過「網路（含手機）申報系統」自行申報，一定要操作到最後步驟按「申報資料上傳」，才是完成申報，不能只有繳稅，並可透過https://gov.tw/WSZ查詢申報及繳稅結果，如果顯示「您已完成114年度綜合所得稅結算申報」表示申報成功，而繳稅紀錄請於繳稅次日起第3個工作日再查詢，委託取款轉帳6月15日開放查詢。
至於繳稅後，到底什麼時候會扣款，不同繳稅方式扣款時間也有所不同：
1、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、晶片金融卡（含行動支付）、電子支付帳戶、ATM：線上即時扣款，請當下確認帳戶是否扣款成功，其中活期存款帳戶轉帳限本人帳戶，其他則不限。
2、信用卡（含行動支付）：限本人或配偶信用卡，同一申報戶限1張卡，同時，確認信用卡是否授權成功，申報截止後將統一於𝟔月𝟏𝟏日向發卡銀行請款，請留意該期信用卡帳單繳納截止日。
3、委託取款轉帳：限用本人或配偶帳戶，先確認指定帳戶資料是否填寫正確，並於𝟔月𝟏日預留足額存款。國稅局將於𝟔月𝟏𝟏日零時起陸續扣款，若帳戶有誤或存款不足致提兌失敗，將另外加計利息發單補稅。
4、現金或票據：列印紙本繳款書在𝟔月𝟏日前到金融機構（郵局不代收）或4大超商（3 萬元以下）繳納。另外，手機報稅＆線上版報稅（3萬元以下）可取得「繳納單編號」在 𝟔月𝟏日前到超商多媒體資訊機列印繳納單至櫃檯繳納。
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繳稅困難也可申請延、分期
因美國對等關稅政策影響：可申請延期或分期繳稅（不加息），延期最長1年，分期最長3年（36期）。
因客觀事實發生財務困難：可申請分期繳稅（加計利息），分期最長3年（36期）。
至於繳稅方式請選「現金或票據」，選擇事由後將連結至財政部稅務入口網，資料自動帶入，確認並填寫其餘欄位後按下「我要申辦」。
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至於繳稅後，到底什麼時候會扣款，不同繳稅方式扣款時間也有所不同：
1、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、晶片金融卡（含行動支付）、電子支付帳戶、ATM：線上即時扣款，請當下確認帳戶是否扣款成功，其中活期存款帳戶轉帳限本人帳戶，其他則不限。
2、信用卡（含行動支付）：限本人或配偶信用卡，同一申報戶限1張卡，同時，確認信用卡是否授權成功，申報截止後將統一於𝟔月𝟏𝟏日向發卡銀行請款，請留意該期信用卡帳單繳納截止日。
3、委託取款轉帳：限用本人或配偶帳戶，先確認指定帳戶資料是否填寫正確，並於𝟔月𝟏日預留足額存款。國稅局將於𝟔月𝟏𝟏日零時起陸續扣款，若帳戶有誤或存款不足致提兌失敗，將另外加計利息發單補稅。
4、現金或票據：列印紙本繳款書在𝟔月𝟏日前到金融機構（郵局不代收）或4大超商（3 萬元以下）繳納。另外，手機報稅＆線上版報稅（3萬元以下）可取得「繳納單編號」在 𝟔月𝟏日前到超商多媒體資訊機列印繳納單至櫃檯繳納。
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繳稅困難也可申請延、分期
因美國對等關稅政策影響：可申請延期或分期繳稅（不加息），延期最長1年，分期最長3年（36期）。
因客觀事實發生財務困難：可申請分期繳稅（加計利息），分期最長3年（36期）。
至於繳稅方式請選「現金或票據」，選擇事由後將連結至財政部稅務入口網，資料自動帶入，確認並填寫其餘欄位後按下「我要申辦」。