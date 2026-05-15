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川普大讚習近平是「中央選角」

川普稱與習近平在伊朗戰爭達成許多共識

美國總統川普（Donald Trump）昨（14）日與中國國家主席習近平進行川習會，而川普在接受《福斯新聞》訪問時談到自己對習近平的印象，大讚習近平「非常高」、還說在好萊塢也找不到比習近平更適合「扮演中國領導人角色的人」。川普14日在北京接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問，談到川習會的進展以及自己與習近平的互動。川普說「我覺得他（指習近平）其實是個溫暖的人，但他完全是公事公辦，沒有花招（No Games）」。川普補充說習近平不會跟你聊「今天天氣真好」、「我們來看星星、看看太陽吧」等有的沒的，就是聚焦在正事上，「我喜歡這點，這是好事」。川普對習近平的外型也讚譽有加，說如果去好萊塢找一個演員來演中國領導人，「你根本找不到像他這樣的人」。川普大讚習近平「非常高，尤其是對這個國家（指中國）來說，因為他們通常會矮一點」。川普重申習近平是一位了不起的、倍受尊重的領導人，並自嘲自己會因為說習近平的好話而挨罵，接著又誇獎14日在北京人民大會堂前的閱兵儀式真的非常出色，「令人難以置信」、「太驚人了」。川普還透露習近平表示要採購200架波音飛機，也願意購買美國大豆和美國能源，而在伊朗問題上，川普稱習近平主動提出想要幫忙，希望能確保荷姆茲海峽暢通。川普說與習近平在伊朗不能擁有核武，荷姆茲海峽不能軍事化對通行船隻收取費用等議題上都有達成共識，習近平也向他保證中國不會提供伊朗武器。