2026TTE台北國際觀光博覽會將於5月22日至25日在台北世界貿易中心盛大登場，今年以「拼接精彩 世界任你玩」為年度主軸，搶先曝光暑假旅遊市場最新趨勢。面對國際油價波動與燃油附加費調漲，機票大打最低1199元起，也有飯店住宿券餐券下殺58折。《NOWNEWS今日新聞》整理五大亮點。
台北國際觀光博覽會（TTE）堪稱是上半年全台規模最大的旅遊盛會，今年規模升級至1.7萬平方米，集合近380家海內外旅遊業者。
📍亮點一、五大航空票價大戰開打 虎航1199元起、長榮88折
因燃油附加費調漲，各家航空機票都漲價，消費者希望在此檔旅展搶優惠機票。台灣虎航主打日韓與東南亞航線優惠，單程未稅最低1199元起；長榮航空搭配北美新航線開航，精選航線88折起；還有中華航空、國泰航空皆有參展。
📍亮點二、旅行社推買一送一、第二人最高折1萬5000元
今年旅展最大亮點，就是「萬元出國」重新回到市場。易飛旅遊推出九州行程買一送一、香港迪士尼買大送小，歐洲河輪與瑞士產品第二人最高折2萬3000元；五福旅遊主打韓國釜山慶州4日8999元、泰國6日1萬6900元；東南旅遊推出蔬食友善與獨旅系列商品。
📍亮點三、名人助陣香蕉哥哥、葡萄姐姐現身
可樂旅遊今年強打「親子樂園＋郵輪度假」，並邀請香蕉哥哥與葡萄姐姐於5月23日中午12:20親臨展場互動，主打商品包括日本環球影城5日4萬7800元起、韓國濟州親子行程買一送一2萬888元起。
📍亮點四、郵輪回歸、全球觀光局來台搶客
今年TTE另一大亮點則是「郵輪回歸潮」，麗星郵輪與多家旅行社同步主打亞洲航線與歐洲河輪產品，並祭出買4送1、買5送2、皇宮星艙第二人半價等優惠。
📍亮點五、飯店餐券58折起
各大飯店祭出住宿券、餐券優惠，像是台北六福酒店推出餐飲套券58折起，關西六福莊則推出4人二天一夜住宿方案9888元。
🟡「2026台北國際觀光博覽會 TTE」門票免費索取，現省150元：
步驟一、註冊或登入上聯會員帳號，皆可參加本展活動。
步驟二、到Email信箱收通知信（官方提醒部分信件會被導入「垃圾信件匣」，民眾可多注意）
步驟三、2026年5月22日~5月25日展覽期間至台北世貿出入口，出示入場專屬QR Code，驗證資格，即可入場。入場專屬QR Code僅限使用乙次。
🟡「2026台北國際觀光博覽會 TTE」資訊一覽：
展覽日期：2026年5月22日-5月25日展覽時間：每日10:00-18:00
展覽地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
官方網站：TTE台北國際觀光博覽會
展場平面圖：高清版下載連結
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📍亮點一、五大航空票價大戰開打 虎航1199元起、長榮88折
因燃油附加費調漲，各家航空機票都漲價，消費者希望在此檔旅展搶優惠機票。台灣虎航主打日韓與東南亞航線優惠，單程未稅最低1199元起；長榮航空搭配北美新航線開航，精選航線88折起；還有中華航空、國泰航空皆有參展。
今年旅展最大亮點，就是「萬元出國」重新回到市場。易飛旅遊推出九州行程買一送一、香港迪士尼買大送小，歐洲河輪與瑞士產品第二人最高折2萬3000元；五福旅遊主打韓國釜山慶州4日8999元、泰國6日1萬6900元；東南旅遊推出蔬食友善與獨旅系列商品。
📍亮點三、名人助陣香蕉哥哥、葡萄姐姐現身
可樂旅遊今年強打「親子樂園＋郵輪度假」，並邀請香蕉哥哥與葡萄姐姐於5月23日中午12:20親臨展場互動，主打商品包括日本環球影城5日4萬7800元起、韓國濟州親子行程買一送一2萬888元起。
今年TTE另一大亮點則是「郵輪回歸潮」，麗星郵輪與多家旅行社同步主打亞洲航線與歐洲河輪產品，並祭出買4送1、買5送2、皇宮星艙第二人半價等優惠。
📍亮點五、飯店餐券58折起
各大飯店祭出住宿券、餐券優惠，像是台北六福酒店推出餐飲套券58折起，關西六福莊則推出4人二天一夜住宿方案9888元。
🟡「2026台北國際觀光博覽會 TTE」門票免費索取，現省150元：
步驟一、註冊或登入上聯會員帳號，皆可參加本展活動。
步驟二、到Email信箱收通知信（官方提醒部分信件會被導入「垃圾信件匣」，民眾可多注意）
步驟三、2026年5月22日~5月25日展覽期間至台北世貿出入口，出示入場專屬QR Code，驗證資格，即可入場。入場專屬QR Code僅限使用乙次。
🟡「2026台北國際觀光博覽會 TTE」資訊一覽：
展覽日期：2026年5月22日-5月25日展覽時間：每日10:00-18:00
展覽地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
官方網站：TTE台北國際觀光博覽會
展場平面圖：高清版下載連結