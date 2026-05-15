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▲阜東昇演過暗黑版《魷魚遊戲》，學孔劉拿著牌卡。（圖／麻豆傳媒映畫提供）

▲阜東昇如今再度走回歌手賽道，相當勵志。（圖／記者邱曾其攝）

阜東昇原名陳凡騏，一開始以創作歌手的頭銜出道，但因媽媽生病需要賺醫藥費，他誤打誤撞進入成人影視產業，2年內拍了150部色情片，獲封「台灣第一男優」。；後來哥哥為避免尷尬，更要求阜東昇演過哪些類型的片子要先說，自己才能避開不看。阜東昇2020年成為男優，開始大量拍片，曾一度連拍1個星期都沒有休息，靠著帥氣的外型、壯碩的身材，深受粉絲喜愛，甚至還拍過暗黑版《魷魚遊戲》，2年就累積上架150部作品。阜東昇2022年上節目《新聞挖挖哇》時就透露，連自己的親哥哥都看過他演的成人片。阜東昇笑說，哥哥當時是在看「家庭教師」劇情的片子，結果發覺男優越看越眼熟，才認出是他。哥哥當下立刻向阜東昇求證，阜東昇說自己沒有想隱瞞職業，就大方承認了，哥哥還因此交代他：「你以後跟我講一下，哪些是你的」。阜東昇說自己當時有些不解，幹嘛要跟哥哥報備，哥哥回答：「看到自己親人在做這個，我到底應該要有反應還是不應該有？」阜東昇才明白哥哥的尷尬，原來是想避開他演的作品不看。而阜東昇在賺夠錢後，已於2022年正式從AV界引退，重返歌手賽道。他更以本名「陳昇」為發想，把藝名從陳凡騏改成阜東昇，象徵自己浴火重生。今年阜東昇更帶著首張個人專輯《歸途》強勢回歸樂壇，許願未來能開個人演唱會，找媽媽當嘉賓，母子二人都能一圓歌手夢。