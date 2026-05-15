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消保網【醫美診所涉偷拍事件消費爭議問答集】

法務局解釋聖宜診所體驗課退費事項

法務局解釋愛爾麗退費事宜

法務局提供本事件法律諮詢

法務局已正式行文請消基會評估提起團體訴訟

針對近期數家知名連鎖醫美診所爆發疑似系統性針孔偷拍事件，台北市政府法務局為實質協助受害消費者，今（15）日宣布已成立本事件「消費爭議處理專案小組」，本週由主任消保官親赴北市涉案診所進行現場稽查，督促業者妥善辦理退費；針對查有缺失者，已命業者立即調整改善。同時，法務局已於14日正式行文請消基會評估提起團體訴訟，並發函行政院消保處建請協調衛福部修改現行規定，透過多管齊下的具體作為，全力捍衛市民權益。法務局指出，已將本事件專案法律諮詢的民眾常見問題，彙整於供民眾查詢。法務局說明，本週消保官無預警至涉案診所查核退費辦理情形，發現聖宜診所（台北忠孝店）的「體驗課」收費定位具有爭議，無法明確定性其是否屬購買療程後之「免費贈品」。消保官舉例指出，業者推銷時常以1,099元之「體驗課」名義吸引消費者，並宣稱若體驗後立即購買12堂總價29,000元之醫美課程，該堂體驗課即轉為贈送性質，不另收費；然而，當消費者後續申請解約退費時，業者卻又改口將該「體驗課」重新列入計算，要求從退款中扣除回當初標榜贈與的1,099元體驗費用，致消費者權益遭受不利影響。消保官指出，針對本事件業者若聲明「贈品不要求退款」，且購課時體驗課已標榜為免收費之贈送，除雙方另有約定外，退費時即不應將其列入扣款項目。倘業者於退費時先將1,099元自總額中單獨扣除，再進行剩餘堂數比例換算，此舉等同將行銷包裝的「體驗成本」強行轉嫁由消費者負擔，導致退費金額顯低於按接受服務比例計算退費原則之結果。消保官已當場要求台北忠孝店應回報集團總公司，確認體驗課性質與退費計算之統一作法，且應採有利於消費者之解釋。在愛爾麗診所（忠孝店）部分，消保官查獲業者於消費者辦理「退費」程序時，竟要求消費者簽署載明為同意「療程期間」錄音錄影之同意書。愛爾麗現場人員雖表示，該份同意書是為了辦理退費作業程序而同意全程錄音錄影，而非用於「療程期間」；惟消保官當場嚴正指正，文書記載之目的應與實際行為相符，業者不得以退費程序為由，要求消費者簽署不符合記載目的之文書，避免衍生後續爭議。法務局補充，本週開設之專案法律諮詢服務已辦理完竣，民眾若仍有法律諮詢需求，可多加利用市府常態性法律諮詢服務。此外，法務局已將本週蒐集到民眾最關心的解約條件、融資停扣流程及隱私受損求償等法律問題進行系統性彙整，正式推出【醫美診所涉偷拍事件消費爭議問答集】。問答集現已置頂於台北市政府法務局消保網首頁，讓無法親自到場法律諮詢的消費者也能快速釐清相關疑慮並掌握救濟途徑，不因資訊落差導致權益受損。法務局表示，統計自115年5月1日至5月15日11時止，北市共接獲128件相關申訴（愛爾麗診所108件、聖宜診所12件、光澤診所8件）。法務局昨日已正式發函「財團法人中華民國消費者文教基金會」，建請其評估協助受害消費者進行消費團體訴訟。同時，法務局亦正式行文行政院消保處與衛福部，建請增修美容與瘦身美容定型化契約相關規範，強制錄音錄影設備不得隱蔽，且必須白紙黑字載明個資法第8條所規定事前應充分告知之事項。法務局強調，面對隱藏式未經告知之偷拍犯罪行為與不合理之退費陷阱，市府將持續緊盯業者改善進度，做市民最堅實的後盾。民眾若有個案爭議，請多加利用行政院消費者保護會線上申訴系統提出申訴。