我是廣告 請繼續往下閱讀

▲專案小組查獲聖宜診所針孔設備偽裝為防盜感應器。（圖／台中市政府提供，2026.05.15）

醫美診所侵害病患隱私效應延燒，台中市政府今宣布，目前為止共查獲6家醫美業者有爭議，包括最初的愛爾麗2分店、樂菲時尚診所，這幾天再查獲聖宜診所2分店、光澤診所違法攝錄事證明確，重罰3家診所各50萬元，勒令停業6個月，並移送司法機關。由知名醫美集團愛爾麗燒起的醫美診所侵害病患隱私爭議，台中市長盧秀燕指示衛生局啟動跨局處的「反針孔擴大聯合稽查專案」，針對高風險場域全面掃蕩截至目前，全市300多個場域已清查40家醫療院所，第一階段共有6家業者涉及侵犯病患隱私。其中「愛爾麗」台中兩分店裝設監視設備及「樂菲時尚診所」發現多處可疑孔洞，因涉及《妨害秘密罪》，已將相關事證移送地檢署偵辦；此外更進一步查獲「聖宜診所」台中兩分店與「光澤診所」違法攝錄事證明確，立即依法重罰並移送司法機關究責。衛生局已同步受理83件消費爭議，並強制要求涉案診所限期辦理退費，若診所規避賠償責任，市府將再次依法加重裁處。衛生局長曾梓展進一步說明部分業者未勒令停業原因，他表示並未在愛爾麗查獲錄影畫面、樂菲則是出示患者簽字的同意書，案情須由檢方進一步釐清，因此暫未處分，市府將與檢警密切配合，待偵結後依法追究到底。被勒令停業的光澤，大部分錄影設備雖被拆除，但查獲23個區域有影像，包括治療空間、雷射室，雖部分影像被消除，但其中確有不雅畫面。聖宜則是在不公開空間有攝影機、密錄器等。衛生局認定業者行為嚴重破壞醫病信任且情節重大，依《醫療法》第108條重罰光澤、聖宜3家診所各50萬元罰鍰，勒令停業6個月，並將事證移交地檢署偵辦。盧秀燕強調，市長會全力保護民眾的隱私和人權，這3家醫美診所自6月1日起停業半年，至於沒有立即勒令停業的原因，是方便患者於這半個月上門辦理退費，且業者不可要求免責。