「結婚難道真的是一種懲罰嗎？」近日 Threads 上一篇雙薪夫妻的報稅血淚控訴引發逾百萬人共鳴。該對夫妻單身時原本各繳 2 萬多元稅金，婚後合併申報竟暴增至 9 萬多元！為何結婚反而要多繳錢？財政部指出，關鍵在於所得加總導致的稅率跳級，並特別公開省錢神招：只要學會「分開計稅」，高所得申報戶最高竟能狂省 36 萬元，真的是財政部手把手教你節稅！
🟡 本篇重點摘要：
這對雙薪夫妻崩潰的原因在於台灣的「累進稅率」。單身時，兩人的年所得各自扣除後，可能剛好落在 5% 最低級距。但婚後「合併申報」時，兩人的綜合所得淨額相加，極可能直接跳過 12%，直衝 20% 的稅率門檻。即便享有雙倍免稅額，也難抵擋「級距跳級」帶來的加稅衝擊。
二、 財政部認證！5 種報法「分開計稅」最高現省 36 萬
根據財政部試算指引，報稅系統會自動跑出 5 種計稅方式。財政部特別舉出一項具體範例：一對擁有高額薪資與股利收入的夫妻，若採用「全戶合併計稅」，應自行繳納稅額高達 74 萬 4,400 元；但若改採「配偶各類所得分開計稅」搭配「股利分開計稅」，應繳稅額竟能降至 38 萬 8,400 元。
這一來一回，稅金竟然相差 35 萬 6,000 元（近 36 萬）。對於多數白領雙薪家庭來說，雖然金額不見得如此龐大，但選用 「薪資所得分開計稅」 通常是節稅效果最明顯的選擇：
三、 新婚夫妻注意！第一年還有「分開申報」權益
如果您是 114 年（2025 年） 登記結婚的新人，115 年 5 月報稅時有個重大的「逃生門」：
🟡 2026 報稅 FAQ：雙薪夫妻避雷針
Q1：股利所得要選「合併」還是「分開」計稅？
A： 一般家庭選「合併計稅」可享 8.5% 抵減稅額；但若所得稅率高於 30% 的大戶，選「28% 分開計稅」通常較划算。
Q2：分開計稅和分開申報有什麼不同？
A： 「分開申報」 是各自寄一張報稅單（限新婚首年）；「分開計稅」 是報在同一張單子裡，但系統幫你拆開計算金額。
Q3：我該自己手算嗎？
A： 不需要。直接利用財政部「網路報稅系統」，申報軟體會根據 2026 年最新的級距與金額，自動幫你選出稅額最低的方式。
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- 狂省 36 萬： 財政部實測，高所得申報戶選對「分開計稅」組合，應納稅額可減免近五成。
- 稅率跳級： 合併申報後所得淨額極易衝破門檻，導致適用稅率從 5% 直奔 20% 以上。
- 五種組合： 包含全戶合併、薪資分開（夫或妻）、各類所得分開（夫或妻）。
- 新婚避雷： 114 年（2025 年）登記結婚者，115 年報稅可選「分開申報」最保險。
這對雙薪夫妻崩潰的原因在於台灣的「累進稅率」。單身時，兩人的年所得各自扣除後，可能剛好落在 5% 最低級距。但婚後「合併申報」時，兩人的綜合所得淨額相加，極可能直接跳過 12%，直衝 20% 的稅率門檻。即便享有雙倍免稅額，也難抵擋「級距跳級」帶來的加稅衝擊。
根據財政部試算指引，報稅系統會自動跑出 5 種計稅方式。財政部特別舉出一項具體範例：一對擁有高額薪資與股利收入的夫妻，若採用「全戶合併計稅」，應自行繳納稅額高達 74 萬 4,400 元；但若改採「配偶各類所得分開計稅」搭配「股利分開計稅」，應繳稅額竟能降至 38 萬 8,400 元。
這一來一回，稅金竟然相差 35 萬 6,000 元（近 36 萬）。對於多數白領雙薪家庭來說，雖然金額不見得如此龐大，但選用 「薪資所得分開計稅」 通常是節稅效果最明顯的選擇：
|計稅方式
|適用族群
|節稅關鍵點
|1. 全戶合併計稅
|單薪家庭、一方所得極低
|集中使用免稅額與扣除額
|2. 納稅義務人薪資分開
|先生薪資高於太太
|降低先生高薪產生的稅率級距
|3. 配偶薪資分開
|太太薪資高於先生
|降低太太高薪產生的稅率級距
|4. 納稅義務人各類所得分開
|高收入專業人士（醫師、執行業務者）
|各類所得拆開算，避免單一稅額過高
|5. 配偶各類所得分開
|配偶為高收入專業人士
|同上，透過拆分降低適用稅率
如果您是 114 年（2025 年） 登記結婚的新人，115 年 5 月報稅時有個重大的「逃生門」：
- 新婚第一年，可以選擇「各自單獨」或「合併」申報。
Q1：股利所得要選「合併」還是「分開」計稅？
A： 一般家庭選「合併計稅」可享 8.5% 抵減稅額；但若所得稅率高於 30% 的大戶，選「28% 分開計稅」通常較划算。
Q2：分開計稅和分開申報有什麼不同？
A： 「分開申報」 是各自寄一張報稅單（限新婚首年）；「分開計稅」 是報在同一張單子裡，但系統幫你拆開計算金額。
Q3：我該自己手算嗎？
A： 不需要。直接利用財政部「網路報稅系統」，申報軟體會根據 2026 年最新的級距與金額，自動幫你選出稅額最低的方式。