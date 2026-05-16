「結婚難道真的是一種懲罰嗎？」近日 Threads 上一篇雙薪夫妻的報稅血淚控訴引發逾百萬人共鳴。該對夫妻單身時原本各繳 2 萬多元稅金，婚後合併申報竟暴增至 9 萬多元！為何結婚反而要多繳錢？財政部指出，關鍵在於所得加總導致的稅率跳級，並特別公開省錢神招：只要學會「分開計稅」，高所得申報戶最高竟能狂省 36 萬元，真的是財政部手把手教你節稅！

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🟡 本篇重點摘要：

  • 狂省 36 萬： 財政部實測，高所得申報戶選對「分開計稅」組合，應納稅額可減免近五成。
  • 稅率跳級： 合併申報後所得淨額極易衝破門檻，導致適用稅率從 5% 直奔 20% 以上。
  • 五種組合： 包含全戶合併、薪資分開（夫或妻）、各類所得分開（夫或妻）。
  • 新婚避雷： 114 年（2025 年）登記結婚者，115 年報稅可選「分開申報」最保險。
一、 報稅報到想離婚？揭開「2 萬變 9 萬」的殘酷真相

這對雙薪夫妻崩潰的原因在於台灣的「累進稅率」。單身時，兩人的年所得各自扣除後，可能剛好落在 5% 最低級距。但婚後「合併申報」時，兩人的綜合所得淨額相加，極可能直接跳過 12%，直衝 20% 的稅率門檻。即便享有雙倍免稅額，也難抵擋「級距跳級」帶來的加稅衝擊。

▲報稅報到想離婚？財政部官方圖卡詳解，雖然婚後原則應「合併申報」，但新婚第一年或符合特定分居要件者，仍可選擇單獨申報來避開稅率跳級。（圖／翻攝自財政部臉書）
▲報稅報到想離婚？財政部官方圖卡詳解，雖然婚後原則應「合併申報」，但新婚第一年或符合特定分居要件者，仍可選擇單獨申報來避開稅率跳級。（圖／翻攝自財政部臉書）
二、 財政部認證！5 種報法「分開計稅」最高現省 36 萬

根據財政部試算指引，報稅系統會自動跑出 5 種計稅方式。財政部特別舉出一項具體範例：一對擁有高額薪資與股利收入的夫妻，若採用「全戶合併計稅」，應自行繳納稅額高達 74 萬 4,400 元；但若改採「配偶各類所得分開計稅」搭配「股利分開計稅」，應繳稅額竟能降至 38 萬 8,400 元

這一來一回，稅金竟然相差 35 萬 6,000 元（近 36 萬）。對於多數白領雙薪家庭來說，雖然金額不見得如此龐大，但選用 「薪資所得分開計稅」 通常是節稅效果最明顯的選擇：

計稅方式 適用族群 節稅關鍵點
1. 全戶合併計稅 單薪家庭、一方所得極低 集中使用免稅額與扣除額
2. 納稅義務人薪資分開 先生薪資高於太太 降低先生高薪產生的稅率級距
3. 配偶薪資分開 太太薪資高於先生 降低太太高薪產生的稅率級距
4. 納稅義務人各類所得分開 高收入專業人士（醫師、執行業務者） 各類所得拆開算，避免單一稅額過高
5. 配偶各類所得分開 配偶為高收入專業人士 同上，透過拆分降低適用稅率
三、 新婚夫妻注意！第一年還有「分開申報」權益

如果您是 114 年（2025 年） 登記結婚的新人，115 年 5 月報稅時有個重大的「逃生門」：

  • 新婚第一年，可以選擇「各自單獨」或「合併」申報。
這對所得相當的雙薪新人尤其有利。建議先用系統試算，如果發現合併後的稅金遠高於兩人單身總和，第一年選擇「各自單獨申報」能省下可觀稅金。

🟡 2026 報稅 FAQ：雙薪夫妻避雷針

Q1：股利所得要選「合併」還是「分開」計稅？
A： 一般家庭選「合併計稅」可享 8.5% 抵減稅額；但若所得稅率高於 30% 的大戶，選「28% 分開計稅」通常較划算。

Q2：分開計稅和分開申報有什麼不同？
A： 「分開申報」 是各自寄一張報稅單（限新婚首年）；「分開計稅」 是報在同一張單子裡，但系統幫你拆開計算金額。

Q3：我該自己手算嗎？
A： 不需要。直接利用財政部「網路報稅系統」，申報軟體會根據 2026 年最新的級距與金額，自動幫你選出稅額最低的方式。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...