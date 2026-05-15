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遭酸「鄉長都選不上」！魏平政反擊：賴清德選里長也未必贏

魏平政自曝「苦練升級」 主動請纓參選彰化縣長

謝家態度成焦點 蕭景田：若無謝新隆同意怎敢推薦

國民黨日前正式徵召律師魏平政參選彰化縣長，但消息曝光後，地方政壇瞬間炸鍋。除了早已表態參選的國民黨立委謝衣鳳、前彰化副縣長洪榮章反彈外，地方也質疑魏平政知名度與民調偏低，甚至曾參選社頭鄉長失利，如今卻空降角逐縣長大位，引發藍營基層不滿聲浪。對此，魏平政反酸，鄉長與縣長的選舉層次不一樣，「現在叫賴清德去選台南的里長，可能也選不上」。面對外界猛攻「連鄉長都選不上，怎麼敢選縣長」？魏平政今（15）日上午在國民黨彰化縣黨部主委蕭景田陪同下，接受媒體人黃暐瀚專訪時正面回擊，他坦言過去參選社頭鄉長落敗確實是挫折，但也因此讓自身能更加反省與進修。魏平政認為，鄉長選舉與縣長選舉層次完全不同，「縣長不一定選得上村長」，接著更語出驚人稱「現在叫賴清德去選台南的里長，可能也選不上」，一句話瞬間掀起話題。他表示，自己當年或許沒有準備好選鄉長，但如今對於縣長選戰已做好完整準備。魏平政進一步說明，自己畢業於輔仁大學法律系，還與國民黨前副主席連勝文是同班同學。他提到，當年鄉長落選後，並未因此消沉，反而選擇報考政治大學法研所，之後再考取律師資格，希望藉此充實自己；後來擔任前副總統吳敦義時期的國民黨考紀會主委，也讓他接觸更多政治實務與黨務運作。魏平政強調，自己凡事都往正面方向思考，過去的敗選反而成為鞭策，現在已經準備好迎接更高層級的挑戰。而談到此次參選契機，魏平政表示，其實早在4年前，就曾有國民黨中常委邀請他接任彰化縣黨部主委，並進一步布局縣長選戰，但當時他認為自己尚未成熟，因此婉拒；直到近期，他主動向蕭景田詢問是否還有參選機會，才正式獲得推薦與徵召。蕭景田則爆料，在魏平政獲徵召當天早上，謝衣鳳的胞弟、彰化縣議長謝典霖，還特地北上表達支持；而他與魏平政也早已親自拜會謝家長輩，包括謝衣鳳父親謝新隆、母親鄭汝芬。蕭景田透露說：「我講白的，如果沒有徵求到謝新隆董事長的同意，我怎麼敢來推薦魏平政。」