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▲ChatGPT圖片生成的能力越來越強，即便是小畫家風格圖片，該有的細節、文字都還能具體呈現。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）

小畫家指令上傳照片就能玩

ChatGPT小畫家風格完整指令

重點是故意「畫爛」

AI生圖玩法變了 從拚精緻變成拚創意

▲小畫家風格醜圖頗具有特色。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）

OpenAI旗下ChatGPT近來生圖能力大幅進化，不只圖片細節更精準，連過去AI生圖最容易翻車的中文字也明顯改善，讓不少網友開始拿ChatGPT與Google Gemini等AI工具比較生圖實力。小孩醜畫風、小畫家風格、滑鼠亂畫風或MS Paint風格，特色是刻意讓AI把原本正常的圖片重畫得笨拙、潦草又不協調。生成後的作品通常仍看得出原圖輪廓，但人物五官可能歪掉、手腳比例不對，背景也像是用滑鼠一筆一筆硬畫出來，帶有濃濃的低階電腦繪圖感。呈現出莫名好笑的反差感，在社群平台上迅速掀起跟風。不少網友分享成品時都笑稱，AI終於不是幫忙畫得更美，而是成功幫忙畫得更醜，甚至醜到有種奇妙的療癒感。想跟風製作其實不難，使用者只要先上傳一張想改造的圖片，再把以下英文提示詞直接複製貼上給ChatGPT，就能生成類似風格的作品。這組指令的核心概念，就是要求AI把上傳圖片重新畫成最笨拙、最潦草、甚至有點失敗的樣子，並指定使用白色背景，讓整體看起來像是用滑鼠在Windows小畫家裡硬畫出來。內容也進一步要求生成圖「要有點像原圖，但又不要太像」，保留原始輪廓的同時，刻意加入比例錯亂、線條抖動、構圖怪異與低畫質像素感。最後一句甚至放手讓AI自由發揮，因此每次生成的結果都可能出現意想不到的荒謬感，也讓這類圖片更有效果。隨著AI生圖工具愈來愈成熟，網友的玩法也不再只停留在比誰畫得更真、更美，反而開始出現「越醜越有趣」的新趨勢。從過去追求擬真感、電影感，到現在刻意生成像小朋友塗鴉一樣的成品，AI圖像生成的樂趣也逐漸從技術展示，變成社群迷因與創意互動的一部分。對使用者來說，「小畫家醜圖」之所以爆紅，有一種反精緻、反完美的幽默感。