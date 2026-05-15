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重度脂肪肝、糖尿病肝癌風險增加 5類人高風險

台灣致力於達到消除C肝的成果，衛福部也已向世界衛生組織申請。不過，台大醫院與國內多家醫學中心最新研究發現，即便C肝患者透過抗病毒藥物成功清除病毒後，若仍合併代謝失能等脂肪肝病，長期肝癌風險仍顯著上升。相關成果已發表於國際頂尖醫學期刊《Gut》。台大醫院副院長高嘉宏及肝炎研究中心教授劉振驊研究團隊主導，台大醫院新竹台大分院內科部醫師張鈺屏與台大醫院內科部醫師陳韻竹醫師領銜進行大型長期世代研究，針對全球C型肝炎患者在病毒清除後的殘餘肝癌風險進一步了解。隨著高效且安全的直接抗病毒藥物問世，目前已有超過95%的C型肝炎患者可透過短期口服藥物治療來成功清除病毒。但張鈺屏說，C肝在病毒感染當下就已經對身體代謝健康產生質的感變。張鈺屏指出，C肝病毒容易造成胰島素阻抗，可能進而加重心血管風險。另外，C肝病毒會讓脂肪堆積肝臟形成脂肪肝，隨著時間進展還是可能造成肝癌風險。而台大研究團隊先前的研究成果已證實，若患者於病毒清除後，仍存在代謝失能等相關的脂肪肝病，肝癌風險比起沒有脂肪肝的人增加約2倍。張鈺屏說，進一步分析顯示，在具有代謝失能相關脂肪肝病族群中，若有重度脂肪肝、糖尿病或糖尿病前期，肝癌風險更高。張鈺屏指出，這些因素會使肝癌風險再增加約2倍，顯示代謝異常在病毒清除後，仍會持續驅動肝臟致癌機制。張鈺屏補充，代謝異常脂肪肝病（MASLD）在國際上是盛行率相當高的疾病，在合併C肝的病患中發現，高達50%、甚至更多的患者可能有這種情況發生。醫師提醒，一旦有這樣的肝病機轉在體內，就可能造成慢性肝臟發炎，久而久之會有肝纖維化跟肝癌風險。即便提早消除C肝，張鈺屏說，若在追蹤時看到脂肪肝、健檢或平常抽血時，發現血糖數值較高，還有血壓、血脂異常、體重過重等，都屬於較高風險族群。台大醫院指出，研究結果對全球C型肝炎患者於治癒後的長期照護策略具有重要意義，有助於臨床醫師進行更精準的肝癌風險分層與監測。研究強調，透過積極控制脂肪肝與血糖，包括生活型態調整與適當醫療介入，將有助於進一步降低肝癌發生風險。