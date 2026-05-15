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馬來西亞檳城一所學校食堂內被發現有老鼠糞便，隨即遭當局勒令關閉兩週。綜合馬來西亞媒體《星報》（The Star）、《新海峽時報》（New Straits Times）報導，該事件發生在一間國民型坦米爾文小學（SJKT）內。衛生檢查人員在一台廢棄冰箱後面有老鼠糞便。國民型坦米爾文小學分布於全馬各州，由大馬政府資助，以坦米爾文（Tamils）為教學語言，服務馬來西亞的印度裔社群。報導指出，檳城教育局表示，在發現老鼠糞便後，將確保國民型坦米爾文小學的食堂經營者完全遵守衛生局的命令，對食堂進行清潔和消毒。檳城教育局局長Mohd Dziauddin Mat Saad表示，該食堂因違反1983年《食品法》第11條，經營不衛生的食品場所，於週四（14日）被勒令關閉兩週。教育局局長15日接受采訪時表示，到目前為止，該校師生沒有通報食物中毒病例，食堂經營者也收到了罰款通知。他補充，該校聘請了一家臨時承包商，在食堂關閉期間為師生提供食物。然而，因老鼠糞便遭勒令關閉的不只有學校食堂。報導提到，上個月，衛生檢查員在例行檢查中發現一家私人醫院的自助餐廳和該市一家著名餐廳有老鼠糞便，隨後被勒令關閉。