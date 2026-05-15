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美國總統川普（Donald Trump）14日與中國國家主席習近平舉行會談之後，習近平承諾中國不會向伊朗提供軍事裝備。不過川普今（15）日早上在社群平台發文表示，針對伊朗的軍事行動「未完待續！」（to be continued）。外媒解讀此番言論暗示在脆弱的停火期間，他仍強烈考慮恢復攻擊。根據美國有線電視新聞網（CNN）、以色列時報等外媒報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文指出，習近平稱美國衰弱中的說法是指他的前任、前總統拜登執政時期，而非如今的美國。他在文中也提到，對伊朗的軍事打擊尚未結束。川普在文中寫道：「習近平指的並非美國在川普政府執政的16個月裡，向世界展現的驚人崛起，包括股市和401K退休金計劃創歷史新高，在委內瑞拉取得軍事勝利和蓬勃發展的關係，以及對伊朗的軍事打擊未完待續」。美國、以色列聯軍與伊朗之間的戰爭自4月初開始實施停火，但美伊談判尚未達成協議。在川普前往中國之前，他曾表示與伊朗的停火正處於「重度昏迷（生命維持）狀態」。副總統范斯（JD Vance）13日告訴記者，「我們正在取得進展」，但關於伊朗是否能達到川普設定的「不得擁有核武器」紅線，目前仍存有疑問。在川普與習近平14日會談後，白宮表示兩位領導人一致認為海峽應保持開放，習近平明確表達中國反對海峽軍事化，以及反對任何徵收通行費的企圖。簡報提到，習近平還表達了增購美國石油的興趣，以減少中國未來對該海峽的依賴，兩位領導人並一致認為伊朗絕不應獲得核武器。