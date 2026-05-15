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▲副校長兼商管學院院長魏清圳（左五）代表頒贈感謝狀。（圖／嶺東科大提供）

▲越南河內金融銀行大學副校長 Dr. Nguyen Xuan Thang 發表專題演說.（圖／嶺東科大提供）

▲韓國京畿大學貿易學系名譽教授金賢芝（Prof. Kim Hyun-Jee），發表美韓出口管制制度的比較研究。（圖／嶺東科大提供）

嶺東科技大學商管學院今(15日)舉辦「2026智慧商務與永續全球化：AI驅動跨境合作國際研討會」，適逢此項盛會邁入第18屆，特別擴大邀集越南、韓國學者專家與校內近百位師生齊聚，共同聚焦AI應用、ESG治理及跨境貿易等前瞻議題，展現校方深耕智慧商務教育與國際鏈結的卓越成果。嶺東科大校長陳仁龍致詞時表示，國企系連續第18屆主辦此項國際研討會難能可貴，不僅是學術領域的傳承，更展現學校接軌國際的堅定決心。AI正快速重塑全球產業與商業模式，大學更應肩負國際鏈結與人才培育責任。陳仁龍說，校方近年積極推動國際化，去年更獲《Cheers快樂工作人》評選為「全台最國際化大學」中部技專校院第一的肯定，不僅鼓勵學生參與國際競賽、拓展海外交流，也持續與海外大學深化合作，讓學生在校期間即能接軌國際趨勢與產業需求，提升未來競爭力。副校長兼商管學院院長魏清圳表示，商管學院近年持續強化國際交流實質成果，學生實習與遊學交換的足跡已遍及美國、加拿大、西班牙、英國、羅馬尼亞、韓國、越南、日本及印尼等國。而國企系每年固定辦理國外參訪，在雙向生源互動方面，下學期系上將有兩位同學赴韓交換，同時也將迎來韓國交換生到校學習。此外，嶺東科大學生近年在國際競賽，以及創新創業賽事中亦屢獲佳績，學院將更積極導入AI、智慧商務與永續治理相關課程，希望培育兼具國際視野、數位能力與跨域整合力的新世代商管人才。今日研討會由國際知名學者領銜主講，越南河內金融銀行大學（FBU）副校長 Dr. Nguyen Xuan Thang 針對「AI賦能落實ESG承諾」發表專題演說，深度剖析越南上市公司在跨境合作中面臨的驅動因素與障礙。另韓國京畿大學貿易學系名譽教授金賢芝（Prof. Kim Hyun-Jee）則發表美韓出口管制制度的比較研究，重點分享韓國企業內部合規體系（ICP）的實務經驗，為與會師生開啟了國際經貿的新視野。此次研討會除專題演講與論文發表外，也安排國際學者與商管學院師生進行深度交流座談。透過跨國經驗分享與學術對話，不僅進一步拓展智慧商務與永續全球化領域的合作契機，更彰顯嶺東科大在國際學術交流上的領導地位。