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台北市陽明山擎天崗今（15）日清晨有情侶「情慾流動」，一時慾火難耐，在桌緣激戰5分鐘，過程遭國家公園管理處4K鏡頭拍下，事後網友到現場查勘，發現疑似情侶留下的保險套包裝等「證物」。陽明山國家公園管理處對此回應，民眾恐涉及「社會秩序維護法」、「刑法」公然猥褻等法律責任，呼籲民眾親近山林體驗自然，也應愛護環境，勿干擾生態之脫序行為，才是有素養的國民。陽明山國家公園管理處的「擎天崗草原」即時影像拍到，昨深夜11時一對男女出現該處聊天，但約莫今晨0時許，兩人動作更加火熱，男子不斷用下體磨蹭趴在桌上的女子，0時14分時男子拉下褲子，直接趴在女子身上「狂抽猛送」，甚至還將女子轉到另一個角度激戰，約莫18分兩人一度從監視器畫面消失，直到22分兩人才收拾東西離開。陽明山國家公園擎天崗草原是許多民眾親近自然、放鬆身心的好去處，但今日媒體報導有民眾於凌晨在草原休息區有脫序行為，陽管處呼籲國家公園多為自然環境的公共場域，潛存一定程度的風險，在體驗自然同時應有尊重山林、尊重環境、尊重他人的素養，避免脫序或不當行為違反法令而受罰。國家公園開放民眾親近山林體驗自然，多為公共場域，民眾脫序或不當行為除可能因未注意周遭而身受危險外，亦恐涉及「社會秩序維護法」、「刑法」公然猥褻等法律責任，陽管處已主動提供相關影像資料，供司法單位進行調查。另若未經他人同意重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，恐涉散布性影像罪，亦提醒民眾注意。陽管處再次強調，民眾親近山林體驗自然，同時應有愛護山林、尊重環境、尊重他人的素養，勿有干擾環境、影響生態或他人之脫序或不當行為，才是有素養的國民。