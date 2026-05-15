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▲沈玉琳花了大半年休養，抗癌成功後，近期開始復出公眾眼前。（圖／記者朱永強攝）

▲沈玉琳（中）體驗由武術教練李筱娟（左）帶領的太極療法，直呼比潘若迪的有氧舞蹈還難。（圖／TVBS提供）

歷經長達半年治療、抗癌成功也重返螢幕的「荒謬大師」沈玉琳，近日登上TVBS《健康2.0》，透露自己每年豪砸15萬做高階體檢、抽血數值也都正常，平時更維持規律運動與健康飲食，當從醫師口中聽到「白血病」時，腦中第一個浮現的念頭只有：「Why me？」他幽默自虧，以前只在韓劇女主角身上看過，沒想到自己碰上，還驚吐化療最難熬副作用是痔瘡一度嚴重出血。沈玉琳在《健康2.0》提到，平時工作滿檔、經常主持外景節目，某天突然累到癱坐在沙發上一動也不動，起初以為只是慢性疲勞，心想睡覺休息就好，沒想到後來陸續出現喘不過氣、心跳加速、頭重腳輕等症狀，直至掛急診才發現血紅素已低到2.6，遠低於正常男性13至14的標準值，變得像韓劇女主角那樣悲情，化療時痔瘡嚴重出血，更曾嚇到護理師。萬芳醫院癌症中心主任邱宗傑解釋，白血病主因與年齡增長後的基因突變有關，隨著細胞修復功能退化，罹病風險也會提升。「無毒教母」毒物科護理師譚敦慈則提醒，日常生活中應盡量避免接觸輻射及有機溶劑等高風險因子。沈玉琳也鼓勵大家，與其檢討過去，更重要的是把握當下、積極接受治療。談到在化療過程中最難熬的副作用，沈玉琳苦笑道：「最無法接受的其實是痔瘡問題，住院時甚至一度嚴重出血，護理師當場嚇壞！」譚敦慈提到化療對身體的影響，會造成免疫力下降，即使只是被蚊子叮咬，都可能引發嚴重感染，她建議化療期間務必要避免食用生食及隔夜食物，以降低感染風險。此外沈玉琳也在節目中首次體驗由武術教練李筱娟帶領的太極療法，動作看似緩慢，實際上則需要全身協調配合，並結合呼吸與經絡調理，李筱娟鼓勵癌友每週規律訓練3到5次，有助於改善疲勞、舒緩焦慮失眠等，沈玉琳親自體驗後更忍不住直言：「這比潘若迪的有氧舞蹈還難！」更多相關內容，可鎖定5月16日下午6點TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱