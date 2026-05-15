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▲ 高雄市議員黃文益結合民進黨高雄市黨部及民間社團，將於這週日（5月17日）晚間6時在高雄市文化中心圓形廣場，連續第四年舉辦「母愛真偉大—公益音樂會」。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

高雄市議員黃文益結合民進黨高雄市黨部及民間社團，將於這週日（5月17日）連續第四年舉辦「母愛真偉大—公益音樂會」。今年活動不僅邀請楊烈、曾心梅、方順吉、江志豐、彭佳霓、Molly樂團等重量級金曲實力派歌手演出，更再次攜手社團法人台灣愛狗人協會，盼望在溫馨五月，將對母親的「小愛」，擴展成守護生命、關懷社會的「大愛」。黃文益表示，自己從小在單親家庭長大，母親靠著辛苦工作撐起整個家庭，這份深刻體悟，也讓他每年母親節期間，除了帶領團隊到市場發送康乃馨外，更持續舉辦公益音樂會，今年已邁入第四屆。黃文益指出，今年活動規模更勝以往，不僅將場地移師至文化中心圓形廣場，也特別邀請正展開「自由之地」世界巡迴演唱會的金鐘歌王楊烈，以及金曲歌后曾心梅親臨演出，希望市民朋友能陪伴媽媽一起到場，在熟悉的旋律中，共度溫暖動人的母親節夜晚。黃文益也細數這次音樂會的精彩卡司，將由高顏值與實力兼具的「Molly樂團」率先揭開序幕；接著邀請「鐵肺歌手」彭佳慧的妹妹彭佳霓，帶來客家歌謠與經典組曲；90年代紅遍全台的童星歌手方順吉，也將演唱最新專輯作品；而台語歌壇知名「創作才子」江志豐，則將帶來多首KTV高點閱率的八點檔主題曲。隨後，由兩度榮獲金曲獎最佳台語女歌手的曾心梅接力演出，最後再由正啟動世界巡演的金鐘歌王楊烈壓軸登場，展現跨世代的音樂魅力。除了精彩演出外，黃文益今年也再度與「社團法人台灣愛狗人協會」合作，為長期投入流浪犬貓救援、照護及送養工作的公益團體進行勸募。黃文益表示，協會多年來持續投入流浪動物救援、結紮與照護，希望透過音樂會的號召力，讓更多人看見毛孩子的需求，推廣認養代替購買的理念，幫助流浪生命找到溫暖安心的家。「第四屆母愛真偉大—公益音樂會」全場免費入場。黃文益表示，活動將於週日晚間6時開放進場，為了展現對媽媽的貼心關懷，凡入場民眾皆可獲得由在地知名飲料店老江紅茶與圓石茶飲提供的無糖茶飲一杯，限量600杯，送完為止。誠摯邀請高雄市民朋友一同共襄盛舉，以行動支持音樂藝術，也讓更多溫暖與關懷被社會看見。