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▲兩人在中南海花園散步。（圖／美聯社／達志影像）

川普稱達成非常棒的貿易協議

▲習近平向川普介紹中南海建築群的歷史。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）15日來到中南海，與中國國家主席習近平談話後在花園中散步，接著兩人共進午餐，舉行參與人員較少的第二輪會談，之後川普就將搭專機返回美國。川普稱這次訪問達成了一些「非常棒的貿易協議」，解決了許多問題，「我們的關係非常牢固」。川普與習近平兩人15日早上11點左右於中南海再次碰面，川普抵達後先與習近平握手致意，進行了短暫的談話，之後一起在中南海花園散步。期間有記者詢問川普是否喜歡這次訪問？川普豎起大拇指回應，之後有中國工作人員示意「不接受提問」，強調川普與習近平將在花園進行私人行程。兩人在花園中漫步，習近平向川普介紹中南海建築群的歷史，川普稱讚花園中的玫瑰，習近平則回應說要送玫瑰種子給川普。川普表示這次訪問達成了非常棒的貿易協議，在茶敘時再次強調習近平「是我非常尊敬的人」、「已經成為我真正的朋友」，川普說他與習近平一起解決了許多「其他人無法解決的不同問題，我們的關係非常牢固」。川普也再次談到邀請習近平回訪美國，並稱美方人員將會全力以赴，確保習近平在訪美後留下深刻印象，「就像我對中國印象深刻一樣」。川普與習近平15日茶敘與工作午宴的參與人員較少，美方人員包括國務卿盧比歐、防長赫格塞斯、貿易代表格里爾、財長貝森特、駐中國大使龐德偉，中方代表則是中共中央書記處書記蔡奇、外長王毅、副總理何立峰、副外長馬朝旭及駐美大使謝峰。