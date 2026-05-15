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▲Uber今（15）日宣布年度「Uber One會員週」正式登場，即日起至5月24日連續10天推出會員限定優惠。（圖／官方提供）

生鮮雜貨同步加碼

家庭共享成趨勢會員成長3成

Uber One會員週10天優惠重點

▲一圖看完Uber One會員週優惠。（圖／官方提供）

Uber今（15）日宣布一年一度「Uber One會員週」正式登場，，會員整個5月累計最高可省近8000元。Uber One會員週今年在全球36個國家陸續登場，台灣自5月15日起至5月24日止，連續10天祭出會員限定優惠。活動期間，包括麥當勞、Pizza Hut必勝客、達美樂、漢堡王、頂呱呱、師園鹽酥雞、大苑子、可不可熟成茶行等人氣品牌都加入優惠行列，推出指定品項買一送一、最低5折等優惠。Uber Eats生鮮雜貨好市多首購用戶會員可領取「好市多寵會員」優惠序號，於好市多商家單筆訂單滿2599元享88折，最高折抵400元；全聯、大全聯指定專區滿499元則享199元折抵優惠。Uber One會員週回饋延伸到搭車，Uber表示，會員在活動期間輸入「會員半價」優惠序號，只要是未曾試過的行程選項，即可享單趟5折乘車優惠，指定行程最高折抵200元。若有旅遊或返鄉需求，輸入「會員旅遊去」則可享機場及高鐵站行程各一趟66折優惠，指定行程最高折抵200元，但不適用桃園機場接機行程。若要即時寄送物品，輸入「會員優快送」可享優快送一趟150元折抵優惠。Uber也觀察到，Uber One會員使用情境正從個人延伸到家庭。根據平台數據，自「家庭共享」今年啟用以來，使用一人訂閱、兩人分享的Uber One會員數已成長逾3成，此外，「Uber Eats青少年方案」推出後，使用會員數也已翻倍成長。5月15日至5月24日Uber One會員週期間，每天都有不同品牌與服務加入優惠。今（15）日優惠的第一天麥當勞中薯買一送一，5月16日全聯指定專區滿499元折199元，5月17日必勝客個人比薩買一送一。後續還有優市日本和牛5折起、星巴克指定咖啡買2送1、漢堡王安格斯堡滿足餐5折、可不可熟成茶熟成紅茶買1送1等活動。