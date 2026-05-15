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▲中華郵政甫搬遷到桃園市龜山區郵政物流園區的臺北郵件處理中心4日啟用後寄信時效。（圖／記者李青縈攝）

▲中華郵政公司董事長王國材今（15）日發給全體同仁一封信，感謝同仁們的努力，並期勉同仁用勇氣迎接A7困難挑戰，把危機變成轉機。（圖／中華郵政公司提供）

中華郵政公司的北台灣郵件作業中心自從今年5月啟用後挑戰不斷，特別是月初遇到五一連假與母親節促銷檔期，掛號郵件暴增積壓，無法在承諾時效內投遞，後續啟動改善、交通部長陳世凱也前往視察。中華郵政董事長王國材今（15）日發給全體同仁勉勵信，感謝過去努力，也期勉將物流園區的危機變成轉機。中華郵政甫搬遷到桃園市龜山區郵政物流園區的臺北郵件處理中心4日啟用，6日發生部分包裹與掛號（含限時）郵件無法在收寄當日及時封清。王國材在信中提到，因為自動化設備及人員仍處於磨合調整階段，出現包裹與掛號郵件延遲投遞，引發民怨問題。目前在持續優化自動化設備功能、調整現場 SOP 流程及增加人力投入，郵件處理效率已明顯提升，但是仍需要時間持續改善與優化。王國材說，基於業務轉型發展智慧物流需要，啟動A7物流園區計畫，在大家12年辛苦努力下，郵政物流中心、北臺灣郵件作業中心、資訊中心及營運中心已全數完工使用。除北臺灣郵件處理中心、郵務處及資產營運處同仁辛苦投入改善外，也感謝台中郵件處理中心及北部各局同仁共體時艱給予協助，大家在此困難中，均希望公司渡過危機，期待公司更好，這份溫暖點滴在心頭。王國材指出，今年是中華郵政公司130 歲生日，也是邁向轉型的第二年，公司正逐步向上發展，去年稅後淨利更突破百億元，今年同仁確定可以拿到4.4個月獎金，感謝大家同心協力對公司做出貢獻。期待同仁用勇氣迎接困難挑戰，把危機變成轉機，公司必能更加強壯、邁向卓越。