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行政院提出1.25兆國防特別預算，遭立法院大刪4700億，遭刪項目以無人機為主。對此，高雄市長陳其邁今（15）日在議會備詢時提到，高雄在航太及國防產業有非常完整產業鏈，如果有國家支持，對產業轉型有幫助，但是藍白不能一邊砍預算，一邊要求產業轉型。針對陳其邁的質疑，競選下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩認為，用特別條例方式處理國防預算恐再讓「綠友友」有機可乘，國會本就該嚴格審查預算，才能確保真正有助於高雄在地產業。針對陳其邁今日要求市長候選人說清楚，不應一邊砍預算，又一邊說要產業轉型，柯志恩今說明，在野黨主張的是委製與商購等項目應回歸年度預算編列，而非使用特別條例形式，唯有國防預算常態化及正常化，才能確保預算是真的幫助到高雄的軍工產業，而不是又落入派系手中、背景不明的「綠友友」公司們。柯志恩指出，在野黨並未刪除國防預算，行政院在特別預算外，還有追加預算、增列公務預算等方式可使用，若堅持用特別條例形式來處理預算，只會讓先前發生的裝修公司、茶葉行、小吃店等「綠友友」公司有機可乘，繼續鑽漏洞取得國防標案。這些離譜案例不但浪費人民納稅錢，更是真正傷害高雄在地的軍工產業發展。柯志恩說明，與台灣友好的日本同樣是增加國防預算，但也都是編列在年度預算裡，而非使用特別條例處理，這樣的國防預算編列才是合理且正常的狀態，她主張預算必須經國會嚴格審查，才能確保這筆錢是真的幫助到高雄在地產業，讓高雄發展越來越好。