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▲〈擎天崗愛愛〉是饒舌歌手6yi7（右）的歌曲，曾博恩（左）幫忙拍攝MV。（圖／翻攝自YouTube＠6yi7）

陽明山國家公園擎天崗今（15）日凌晨12點左右，出現一對小情侶大膽在室外野戰，畫面全都被架設在陽明山的直播鏡頭拍了下來，此事在社群引發熱議。更有網友挖出饒舌歌手6yi7兩年前推出的單曲〈擎天崗愛愛〉，笑說他根本是先知，早就預言到會有這種情況發生，還寫成歌曲。當時這首歌的MV找來網紅曾博恩拍攝，如今翻紅後，吸引眾多粉絲朝聖。饒舌歌手6yi7曾參加過節目《大嘻哈時代2》，因此走紅。他在2023年7月推出的歌曲〈擎天崗愛愛〉歌詞尺度全開，內容就在描述有情侶到擎天崗野戰，想不到如今這種狀況發生在真實世界，讓網友全笑翻。大家紛紛湧入YouTube朝聖〈擎天崗愛愛〉的MV，在底下洗版，開玩笑留言，「2026年最大預言神曲」、「真的有人在擎天崗愛愛，笑死」、「強烈懷疑他們是聽到這首歌才跑去那愛愛的」、「來朝聖一下時事，參拜預言家」、「擎天崗的兩位：初聞不知曲中意，再聽已是曲中人」、「雖然沒有紅到國外，但有紅到全台灣人都知道真的有人在擎天崗愛愛」。而這首歌的ＭV男主角是網紅博恩，6yi7發行單曲時曾分享找來曾博恩的初衷，他表示自己本來想找女生，但身邊的人選看了一輪都覺得不夠適合；那時剛好6yi7和博恩都在Peeta葛格的健身房運動，企劃得知後，就問他要不要乾脆找博恩來拍？6yi7覺得這個主意不錯，當下立刻傳了訊息去問博恩，想不到博恩僅隔5秒就回覆訊息，表示願意答應，讓6yi7也覺得很意外。而博恩拍攝當天更是忘情演出、不停扭臀，創造許多笑料，讓6yi7超級感謝他。