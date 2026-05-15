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緬甸軍政府近日提出一項備受關注的《反網路詐騙法》草案，計畫以極刑與終身監禁等重罰打擊近年迅速擴張的跨國電信詐騙產業。草案規定，若犯罪者以拘禁、暴力或酷刑等手段強迫他人從事電信詐騙，最高可判處死刑，而經營詐騙中心或涉及加密貨幣投資詐騙者，則可能面臨終身監禁。這項立法被視為緬甸在長期內戰與國際孤立背景下，試圖回應跨國犯罪壓力與外交批評的重要舉措。根據草案內容，凡以非法拘禁、虐待或暴力威脅方式迫使受害者進入詐騙園區工作者，將面臨最嚴厲刑罰。法案同時針對組織或經營詐騙基地、招募人員從事網路詐騙，以及利用虛擬貨幣進行投資詐騙的犯罪集團設下最高無期徒刑的懲罰門檻。法案預計將於下月提交國會審議，若順利通過，將成為緬甸近年最具象徵性的打擊跨國詐騙立法之一。近年來，緬甸北部因政局動盪與邊境治理薄弱，逐漸成為全球電信詐騙的重要據點。自2021年軍事政變以來，部分戰亂與邊境地區出現大量戒備森嚴的詐騙園區，從事網路戀愛詐騙、虛假投資與加密貨幣騙局等犯罪活動，受害者遍及亞洲、美洲與歐洲。多名獲救的外國受害者曾描述，他們遭高薪招聘廣告誘騙出國，抵達後被沒收護照並被迫從事詐騙，一旦拒絕配合即遭毆打、虐待甚至非法拘禁，形成跨國人口販運與詐騙交織的犯罪模式。跨國執法壓力亦持續升高。近年中國法院已對涉及緬北電詐集團的多名重要頭目判處死刑並執行，顯示區域各國對跨境詐騙的打擊力度顯著提升。與此同時，美國聯邦調查局估計，僅去年一年，美國因網路詐騙造成的經濟損失已超過200億美元，使電詐問題從區域安全議題升級為全球經濟與治安威脅。分析人士指出，緬甸提出重刑法案的時機具有明顯政治意涵。在持續超過五年的內戰背景下，軍政府近月推出一系列動作，包括推動反詐立法與調整政治犯處置，被部分民主監督團體視為試圖改善國際形象、緩解外交孤立壓力的策略。然而，也有觀察者認為，若缺乏有效治理與區域合作，單靠重刑政策未必能根除詐騙產業的結構性問題。