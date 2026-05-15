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越南近日發生一樁令人哭笑不得的烏龍事件，一名阿嬤因不滿孫子沉迷網咖，氣沖沖戴著安全帽衝進店內「抓人」，未料卻誤認對象，當場扯耳、掌摑陌生少年，直到對方抬頭才驚覺鬧出大烏龍。相關監視器畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，引發大量網友討論，事件也意外成為溫馨又爆笑的話題。根據越南媒體 ZNEWS.VN 報導，事件發生於5月11日，地點位於寧平省金山縣的一間網咖。監視器畫面顯示，當天一名老婦戴著安全帽走進店內後，四處張望尋找孫子的身影，隨後鎖定一名正專心打電玩的年輕男子。她疑似從側臉誤認對方就是孫子，二話不說直接出手教訓，先擰耳朵，再連續拍打臉頰，嘴裡還不停碎念。畫面中可見，被誤認的男子一開始滿臉茫然、毫無反應，直到轉頭看向老婦並告知「認錯人了」，她才瞬間愣住，驚覺自己打錯對象。氣氛隨即從緊張轉為尷尬，老婦立刻改變態度，不斷向男子道歉，還伸手撫摸他的臉與頭部安撫，甚至親吻致歉，希望取得原諒。令人意外的是，這名無辜挨打的男子並未動怒，反而露出靦腆笑容接受道歉，現場顧客見狀也忍不住笑出聲，氣氛瞬間轉為輕鬆。網咖老闆杜文皇（Do Van Hoang）事後受訪表示，該名男子是店內常客，通常只在假日來放鬆，平時儲值或點飲料都非常有禮貌，「他當下只是很驚訝，很快就恢復心情繼續玩遊戲。」老闆也感嘆，自己經營網咖多年，平時若有衝突往往需要親自調停，但這次卻是少見的突發卻和諧場面。他表示，長輩偶爾認錯人很常見，社會應多一份包容與尊重，並讚賞該名男子在突如其來的「肢體教訓」下仍保持禮貌態度。影片曝光後在社群平台迅速爆紅，許多網友紛紛留言稱讚男子高EQ與好脾氣，「被誤認還挨揍卻完全沒生氣」、「修養真的太好了」、「如果是我可能當場嚇傻」，也有人笑稱「阿嬤氣勢太強根本不敢反抗」。這起原本可能演變為衝突的誤會，最終卻以溫馨收場，成為近期越南網路最熱門的趣聞之一。