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出國時你使用過「自動通關」閘門嗎？日前一名中國籍男子在泰國曼谷素萬那普國際機場因在自動通關閘門時操作錯誤未能順利通過，竟理智斷線狂踢機場閘門，甚至還用中英語飆髒話痛罵上前制止他的機場工作人員，最終遭泰國移民局列入移民黑名單，永久禁止再次入境泰國。根據泰媒《thaiger》報導，事件發生於5月13日下午約2時35分，地點位於曼谷素萬那普機場第二出境區的移民查驗關卡。警方指出，約30歲的中國籍男子Liwei Zheng原計畫搭乘春秋航空9C7282航班從曼谷飛往上海，但在使用自動通關閘門時因操作錯誤未能順利通過。監視器畫面顯示，他先將登機證放在需掃描護照的感應區，導致閘門未開啟。隨後他情緒失控，踢踹閘門後轉往另一台閘門再次嘗試，但仍因掃描方式錯誤遭系統拒絕。警方表示，男子隨後以暴力踢開第二道閘門並闖入管制區，迫使機場安全人員介入將其制伏。目擊者與警方指出，男子在被攔下後持續以英文與中文辱罵移民官員，甚至試圖與執法人員發生肢體衝突，同行妻子一度上前試圖安撫仍未能立即阻止其行為。依據泰國《刑法》第358條，男子已被控毀損他人財物罪，最高可面臨三年監禁、最高6萬泰銖罰金，或兩者併罰。警方並指出，他可能另被加控侮辱執行公務官員罪，最高可判一年徒刑或2萬泰銖罰金。除了刑事責任外，當局已要求他賠償自動通關系統維修費用約45萬泰銖，折合約新台幣43萬元。案件已於5月15日移送北欖府地方法院審理。泰國移民局同時宣布，鑑於其破壞公共財物與攻擊執法人員的行為嚴重，已將該男子列入移民黑名單，永久禁止再次入境泰國。官方並確認，在所有法律程序與賠償完成之前，男子不得離境。