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當我們在台灣的東南亞街區，看著印尼朋友齊聚閒聊、喝著來自家鄉飲品時，很難想像在「離鄉背井」這四個字背後，每個人承載的重量有多麼不同。1998年的「黑色五月暴動」，讓一部分印尼人因為恐懼而被迫散落全球；而28年後的今天，家鄉多變的政經體制與法規，卻讓另一群在海外打拚的勞工，正在經歷一種新型態的「家鄉疏離感」。歷史的餘震：在異國長大的「身分迷宮」對於在1998年動亂後舉家移民海外的華裔印尼家庭而言，那場暴動是一道築在兩代人之間的無形高牆。許多當年襁褓中的嬰兒，如今已在美國、澳洲等地長大成人。這群「海外第二代」在面對自己的身份認同（Identity）時，往往面臨著幽微的矛盾。在西方社會的教育環境中，他們被鼓勵探索「自己的根」；然而，當他們試圖向父母追問這段歷史時，得到的往往是長輩因為極度恐懼而選擇的集體沈默。這種「被故鄉抹去的記憶」，讓許多海外華裔後代雖然保留了部分傳統，卻無法對印尼這個國家產生實質的歸屬感。對他們而言，那座未曾親眼見過的雅加達，是一個只存在於長輩噩夢與歷史傷痕中的符號。當代的兩難：從「被迫流亡」到「數位逃離」歷史的黑色幽默在於，當年的流離是為了躲避實體的社會暴力；而當代的印尼青年，卻在和平年代發起了網路上的數位逃離，近年印尼社群媒體上廣為流傳的標籤「先逃再說」（#KaburAjaDulu），反映了新一代基層與中產階級對國內現狀的集體自嘲。從政治家族化的權力壟斷，到米價飛漲與基礎就業機會的匱乏，讓許多年輕人看不見未來。這種看不見希望的窒息感，與當年經濟崩潰時的社會氛圍產生了跨時空的共鳴——雖然沒有當年的血腥衝突，但那種「在故鄉無法安居」的無奈，卻是一脈相承的。新法規的夾擊：遠在台灣的實質焦慮這種疏離與不安，對於目前在台灣工作的印尼移工而言更具體、也更殘酷。當前印尼政府針對海外勞工名下的資產，推出了極為嚴苛的法律：銀行帳戶若閒置三個月未動用將遭凍結；家鄉的土地若閒置兩年無人耕種，則可能面臨國家收回的命運。這項政策在海外印尼社群引發了巨大恐慌。多數來台移工的聘僱契約一簽就是三年，他們在工廠、在看護崗位上辛苦流汗，唯一的目標就是把積蓄匯回老家買地、蓋房，為未來鋪路。然而，這類法規無異於在他們奮鬥的路上澆了一盆冷水。離鄉背景的人，最需要的是後方家庭與資產的穩固，但體制的不確定性，卻讓他們在前線感到腹背受敵。不論是28年前因為動亂而避走他鄉的海外華人，還是如今在台灣工廠、醫院裡努力撐起一個家的印尼移工，這群出走的人，本質上都在追求同一件事：一個能讓努力獲得回報、能讓家人安居樂業的安全感。這場跨越28年的流離敘事提醒著我們，歷史的傷痕需要正視，而體制的漏洞更需要改革。期盼未來的印尼，能建立一個更具包容力、更能保護基層財產與尊嚴的社會，讓那些遠在海外打拼的子民能夠真正安心奮鬥，不必在歷史與現實的夾擊中，永遠找不到可以安放未來的土地。【關鍵字小辭典】（中印對照）身份認同：Identitas海外移居／流散：Diaspora安全感：Rasa Aman自願移民潮：Gelombang Migrasi Sukarela