台北市信義區知名密室逃脫「邏思起子」日前發生重大意外，一名29歲吳姓女員工在「永春醫院」主題關卡中扮演吊死鬼時，疑因繩索纏頸導致窒息昏迷。玩家當下誤以為是演出效果，直到她遲遲未現身，同事查看才驚覺她已失去呼吸心跳。吳女送往台北醫學大學附設醫院搶救後，一度恢復微弱生命跡象，但因腦部缺氧過久，經多日搶救仍於今日上午11時不幸身亡。家屬質疑現場安全措施不足，將追加過失致死告訴。
密室逃脫出意外！29歲員工「扮吊死鬼」遭勒頸 搶救5日亡
事故發生在10日晚間7時許，當時多組玩家正在北市松德路「邏思起子」旗艦店體驗「永春醫院」主題遊戲。根據了解，吳姓女店員當時負責在關卡中扮演「吊死鬼」，需配合情境使用吊繩演出。不過演出過程中，她疑似遭繩索意外纏繞勒住頸部，導致當場失去意識。
由於現場玩家目睹吳女掙扎的反應時，一度誤以為只是為了增加恐怖氛圍的演出橋段，因此未立即察覺異狀。直到下一場演出前，同事發現她遲遲未依流程現身，趕往藏身處查看後，才驚見她遭繩索死死勒住，當場已無呼吸心跳，眾人隨即合力救援並通報119送醫。
吳女送往台北醫學大學附設醫院後，經CPR搶救，一度恢復微弱呼吸與心跳，但因腦部缺氧時間過長，始終處於重度昏迷狀態，在加護病房接受治療。經過多日搶救後，仍於今日上午11時宣告不治。
「安全措施不足」家屬怒告！業者全面停工配合調查
據了解，家屬目前正在等待檢警前往北醫附醫相驗，以進一步釐清確切死因。吳女哥哥也曾發文質疑，現場所使用的疑似是真實亞麻繩，而非道具繩，且未見安全斷裂裝置、防勒設計或其他合格防護設備，員工活動區域也缺乏監視器監控，更無第二控場人員，認為整體安全管理存在疑慮。
業者則於11日發布聲明回應，將全力配合相關單位調查，並進行徹底的事故原因調查與安全稽查，杜絕任何意外再次發生。而在調查程序及改善安全措施全數完成之前，將全面暫停營業。
警方表示，事故詳細原因仍待進一步調查，目前已帶回相關證物進行釐清；勞檢單位也將針對現場安全措施展開檢查。隨著吳女不幸離世，家屬後續也將向台北地方檢察署追加過失致死罪告訴。
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事故發生在10日晚間7時許，當時多組玩家正在北市松德路「邏思起子」旗艦店體驗「永春醫院」主題遊戲。根據了解，吳姓女店員當時負責在關卡中扮演「吊死鬼」，需配合情境使用吊繩演出。不過演出過程中，她疑似遭繩索意外纏繞勒住頸部，導致當場失去意識。
由於現場玩家目睹吳女掙扎的反應時，一度誤以為只是為了增加恐怖氛圍的演出橋段，因此未立即察覺異狀。直到下一場演出前，同事發現她遲遲未依流程現身，趕往藏身處查看後，才驚見她遭繩索死死勒住，當場已無呼吸心跳，眾人隨即合力救援並通報119送醫。
「安全措施不足」家屬怒告！業者全面停工配合調查
據了解，家屬目前正在等待檢警前往北醫附醫相驗，以進一步釐清確切死因。吳女哥哥也曾發文質疑，現場所使用的疑似是真實亞麻繩，而非道具繩，且未見安全斷裂裝置、防勒設計或其他合格防護設備，員工活動區域也缺乏監視器監控，更無第二控場人員，認為整體安全管理存在疑慮。
業者則於11日發布聲明回應，將全力配合相關單位調查，並進行徹底的事故原因調查與安全稽查，杜絕任何意外再次發生。而在調查程序及改善安全措施全數完成之前，將全面暫停營業。
警方表示，事故詳細原因仍待進一步調查，目前已帶回相關證物進行釐清；勞檢單位也將針對現場安全措施展開檢查。隨著吳女不幸離世，家屬後續也將向台北地方檢察署追加過失致死罪告訴。