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國民黨徵召魏平政參選彰化縣長前夕，台灣民眾黨「創黨之母」蔡壁如突然宣布爭取參選，並於今天在臉書發布「彰化政見第一篇──客廳亮起來」，表示將延續國民黨縣長王惠美的「中低收入老人改善住宅設施補助」，未來滿65歲以上的長者家庭，編列每戶最高3千元的居家照明與線路汰換補助。國民黨於13日下午宣布捨民調最高的立委謝衣鳯、徵召魏平政參選彰化縣長，藍營內部爭議至今未熄。蔡壁如則於當天中午前往民眾黨中央委員會表態，指自己的媒體民調比魏平政還高，希望爭取彰化縣長提名。黃國昌表示已責成秘書長周榆修啟動內部評估作業，整體考量藍白將如何守住彰化。國民黨組發會主委李哲華則強調，藍白協議共推候選人僅4個縣市，不包括彰化，相信民眾黨中央會做妥適處理。蔡壁如今（15）日在臉書發表「彰化政見第一篇 客廳亮起來」，表示要幫老人家把家裡日光燈換成LED燈，讓客廳變光亮、不必擔心跌倒。她指出彰化縣整體房屋總戶數約41.7萬戶，住宅平均屋齡37.8年、老屋占比67.9%。長者常為省電，在屋內捨不得開燈，加上獨居老人家裡電線老化與電燈壞掉無法更換，室內昏暗增加跌倒的致命危機。蔡壁如說，縣長王惠美過去推動「中低收入老人改善住宅設施補助」，每戶每次最高5萬元。她提出的「客廳亮起來」政策，是守護銀髮族的第一道防線，秉持相同財政紀律、不增加額外債務負擔，並精準擴大現有政策的廣度。她提出「銀髮偏鄉節能照明專案」，針對設籍彰化縣、滿65歲以上的長者家庭，編列每戶最高3千元的居家照明與線路汰換補助，並優先由社區關懷據點、水電專班與志工協助，直接到府將客廳及動線老舊燈管免費更換為高亮度、低耗電的節能 LED 燈具。此舉在王惠美過去建立的穩健財政基礎上，用最精省的預算，穩住彰化長輩在家的每一步，讓老家客廳真正亮起來。