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▲詐騙分子透過電子郵件要求受害者簽署會議保密協議。（圖／翻攝自Singapore Police Force）

▲新加坡總理黃循財特別發文呼籲民眾警惕。（圖／翻攝自Facebook＠Lawrence Wong）

新加坡一名男子遭詐騙至少490萬新幣（約合新台幣1億2,095萬元），詐騙集團利用深偽技術在視訊中冒充新加坡總理黃循財。新加坡警方14日發布公告，表示受害者收到WhatsApp訊息，對方頭像是內閣秘書長Wong Hong Kuan的照片。訊息中，對方聲稱邀請受害者與總理黃循財參加一場視訊會議。受害者還收到了一封來自電子郵件地址WongHongKuan.secretarycabinet@proton.me的電子郵件，請求就荷姆茲海峽局勢提供緊急資金援助。郵件包含一份看似由政府正式簽發的擔保函，上面有總理黃循財的簽名，聲明新加坡政府將在15個工作日內償還該款項。受害者還被要求籤署保密協議，他也照做了。隨後，受害者被邀請參加Zoom視訊會議，會議出現黃循財以及其他本地和海外政府官員。事實上，對方與會人員都是透過深偽技術（Deepfake）換臉偽造出來的。視訊會議結束後，受害者透過一系列交易將資金轉入詐騙者提供的銀行帳戶。後來，受害者覺得事情不對勁，聯絡內閣秘書後才意識到自己被騙。對此，黃循財本人特別在社群媒體發文，強調「政府官員絕不會透過此類溝通方式要求您轉移資金或進行投資」，呼籲民眾警惕。警方補充，詐騙分子似乎專門針對曾與政府官員接觸過的商業人士下手。這種騙局通常始於詐騙分子冒充高級政府官員，並告知受害者他們將參加與總統、部長和其他政府官員的視訊會議。詐騙分子會要求受害者提供電子郵件地址以接收會議保密協議（NDA），他們還會要求受害者簽署保密協議並提供身分證副本。警方再次強調，新加坡政府官員絕不會要求民眾轉帳、透露銀行登入資訊、從非官方應用程式商店安裝手機應用，或將電話轉接給警方或其他政府官員。