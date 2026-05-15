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國內社區無風險 疾管署：安排乘客進行加強型自主健康管理

荷蘭郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，造成多人感染甚至傳出死亡病例。而疾管署今（15）日公布一名郵輪旅客7日入境台灣，檢驗為陰性，後續將採取「加強型自主健康管理」至6月6日。疾管署署長羅一鈞提到，該位旅客於5月7日抵台，而我國於13日下午接獲紐西蘭通報該外籍人士在台。經聯繫並將個案送醫觀察、採檢，包含血液、尿液、唾液等檢驗。羅一鈞說，相關漢他病毒皆為陰性，後續也將對個案採檢「加強型自主健康管理」，有需求時戴N95口罩、由醫護陪同外出，觀察至6月6日、於6月7日解除管理。潛伏期約42天、最後暴露日為4月25日。疾管署說明，該名乘客為今年4月24日於聖赫勒拿島(Saint Helena)下船，與其他乘客之最後暴露日為4月25日，於5月7日入境我國，自述迄今並無任何身體不適或健康異常情形。為審慎妥適因應本次事件，疾管署除參依世界衛生組織(WHO)及歐盟CDC、美國CDC等專業指引採取防疫作為，並於今日召開專家諮詢會議，針對漢他病毒安地斯型疑似感染個案之相關防治措施進行討論。經綜整專家建議，考量該乘客屬於高風險接觸者，已安排乘客於醫院單人病室在醫療團隊指導下，進行「加強型自主健康管理」至6月6日，自最後暴露日4月25日起算最長潛伏期42天，並要求該乘客須遵守每日量測體溫進行健康監測、遵守良好呼吸道衛生及手部衛生。我方已透過IHR窗口通知WHO該乘客之處置情形，並主動聯繫紐西蘭駐台單位提供該乘客必要協助，後續規劃每週定期採檢至加強型自主健康管理期滿。疾管署表示，該名乘客經檢驗陰性暫已排除感染，後續於醫院進行加強型自主健康管理，對國內社區無風險。疾管署將持續與WHO、紐西蘭政府合作，妥善處理此乘客在我國期間之各項因應措施，請國人安心。