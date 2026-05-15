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面對少子化、缺工、高齡化與AI科技快速發展所帶來的產業與勞動結構重組，勞動部近期大幅推動壯世代就業支持政策，包括55歲以上再就業獎勵、部分工時納入補助、彈性工時支持、職涯諮詢與再培訓機制等。壯世代教科文總會表示高度肯定，認為這不只是一次勞動政策調整，更象徵台灣正式開始從「退休社會」轉向「長壽經濟社會」，也是《壯世代理想國》倡議的「壯世代生產力革命」與「勞動力轉型服務」的重要實踐。壯世代教科文總會指出，過去台灣長期將55歲以上人口視為「退休準備人口」，相關制度也多建立在短壽社會時代的邏輯之上。然而，在平均壽命超過80歲、健康壽命持續提高的今天，許多55歲以上民眾仍具備專業能力、工作意願與社會參與熱情。若大量具有經驗與技能的人口過早退出勞動市場，不僅造成人力浪費，也將進一步加重國家財政與年輕世代負擔。總會表示，《壯世代理想國》提出的「壯世代生產力革命」，核心觀念就是重新定義長壽社會中的生產力結構。未來國家的競爭力，將不再單純依賴年輕人口，而是來自全民生產力的重新啟動與跨世代協作。當人口結構改變後，社會不應再以「退休即退出」作為唯一人生模式，而應建立更多元、更具彈性的參與機制，讓壯世代能依據健康狀況、人生規劃與專業能力，自主選擇持續工作與參與社會的方式。總會認為，勞動部此次政策最大的突破之一，在於正式將部分工時與彈性就業納入制度支持範圍。過去台灣勞動制度長期偏重全職與固定工時，但高齡社會真正需要的，往往是兼職、半退休、專案型、顧問型與彈性工作模式。這次政策方向代表政府已開始理解長壽社會的新需求，也讓更多中高齡失業者、退休專業人士、家庭主婦與中年轉職者，有機會重新回到勞動市場。壯世代教科文總會進一步指出，「勞動力轉型服務」的重要概念。AI時代來臨後，未來不只是年輕人需要面對產業轉型，中高齡工作者同樣將面臨技能重組、工作型態改變與多次職涯轉換的挑戰。因此，政府的角色不能只停留在失業救濟，而必須建立完整的「勞動力轉型支持系統」。總會表示，未來的勞動市場將逐漸走向「多次職涯社會」，包括跨領域轉職、第二專長培養、AI協作工作與半退休模式都將成為常態。政府應進一步整合職涯診斷、AI職能訓練、中高齡職涯諮詢、心理調適、再就業媒合與高齡創業輔導等資源，協助壯世代從「被淘汰的人力」轉變為「被重新啟動的人才」。總會強調，這不只是社福政策，而是國家競爭力與長壽經濟的重要戰略。未來台灣最大的優勢之一，很可能就是擁有全球少見的大量高教育、高專業、高成熟度的壯世代人口。若能有效結合AI科技與壯世代多年累積的經驗與判斷力，台灣將有機會建立具有國際競爭力的「長壽經濟模式」。壯世代教科文總會也呼籲產業界應同步調整用人思維。過去企業長期以年輕化作為人才策略，但在少子化與缺工持續加劇下，未來真正具競爭力的企業，將是最能整合跨世代人才與AI協作能力的企業。企業應積極建立壯世代友善職場，包括彈性工時、延後退休、顧問型職務、專案型合作、技術傳承制度與混齡團隊設計，讓經驗、判斷力與人際智慧能持續轉化為企業資產。總會指出，AI雖然能大幅提升效率，但在人際信任、管理經驗、危機判斷、客戶關係與情感理解等層面，壯世代仍具有不可取代的重要價值。未來真正成功的企業，不是單純導入AI，而是能有效整合「AI＋HI（Human Intelligence）」的新型組織。壯世代教科文總會最後表示，提升壯世代10%就業，即可增加兆元GDP，同時大幅降低健保社福支出。如果55–75歲的人仍能工作、消費、創業、建立三代互惠模式，照顧家庭與參與社區，年輕世代的壓力會下降，而且創業機會會變多。真正成熟的社會，將以年輕人的創新加壯世代的判斷力，形成經驗與創新的結合協作，市場反而會變大。勞動部此次政策，代表台灣終於開始認可：未來的經濟發展，必須納入壯世代持續參與。這不只是勞動政策的改變，更是一場長壽文明的開始。