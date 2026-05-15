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葉耀元揭3大盤算 川普要中國「先過我這關」

美國總統川普（Donald Trump）時隔9年再度訪問中國，而原本未列入白宮訪團名單的輝達執行長黃仁勳，卻在出訪前最後一刻突然現身同行，引發國際高度關注。黃仁勳昨（14）日受訪時坦言，自己之所以加入北京行程，是因為「川普總統邀我參加」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析3點關鍵，直言陪著川普演好這場「雙贏大戲」非常重要。根據中媒鳳凰網、美國財經媒體CNBC報導，黃仁勳受訪時表示，能代表美國參與這場「人類史上最重要的峰會之一」，同時展現對川普的支持，是一次絕佳的機會。他更直接透露：「川普總統邀我參加。」一句話讓外界更加好奇，美中科技戰背後是否正展開更深層布局。對此，葉耀元分析，川普此舉至少藏有3大戰略意圖，第一、川普要求黃仁勳同行，其實是在向中國傳遞強烈訊號：「美國的科技大老都是支持我的！」中國若想與這些企業合作，必須先經過川普這一關。葉耀元續指，第二、川普顯然持續思考如何與習近平談判，而輝達的AI晶片與先進技術，正是中國最渴望取得的核心資源之一，因此川普才會在最後關頭帶上黃仁勳。其實，這些科技業大老闆並非看不懂川普在玩什麼談判策略，葉耀元進一步說明，對他們而言，「陪著川普演好這場戲非常重要」，一方面能藉此贏得川普好感；另一方面又不至於直接得罪中國市場，可謂「雙贏」局面。不過，他也潑冷水表示，外界若期待美中真的能於短期內，在AI與先進科技領域展開深度合作，「我想這都還是個空談而已」。