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▲《穿著PRADA的惡魔2》兩位主角在片中都有了新的感情對象，但觀眾對此反應兩極。（圖／翻攝自IMDb）

▲派翠克布蘭莫在《穿著PRADA的惡魔2》扮演女主角小安新男友，遭到《柯夢波丹》雜誌文章嫌棄，其實有不少支持他的觀眾留言反駁。（圖／美聯社／達志影像）

全球票房已賣破4.43億美元（約合台幣139.8億）的《穿著PRADA的惡魔2》，觀眾口碑與影評成績都跟上集差不多，不過安海瑟薇扮演的小安在本集中交了新男友，彼此之間的感情被嫌「刪掉也無妨」。柯夢波丹官方社群上的發文更寫道：「一部近乎完美的續集，因一個無意義的男人而沾上污點。」氣得扮演新男友的派翠克布蘭莫本身的妻子留言回嗆，寫道：「我喜歡他，我嫁給他了。」《穿著PRADA的惡魔2》感情戲很硬塞、讓片子扣分？這是上映後網友熱烈討論的話題之ㄧ。不管是小安的新男友彼得，還是惡魔主編米蘭達的現任丈夫，表現出的大都是對她們的支持與理解，刪不刪掉都不影響情節變化。柯夢波丹的文章中嫌棄彼得是個很平板、單薄的角色，認為他的存在簡直是對所有單身女性的侮辱，措辭嚴厲到讓派翠克的妻子不想忍耐。派翠克的妻子哈莉特黛爾留言寫道：「很刻薄的發文。他們剪掉他一些戲，剪輯是很殘酷的，配圖裡的這些場面都被剪光了。我喜歡他，我嫁給他了。」有人大讚她的留言，也有人認為這個安排是要讓大家知道，女人可以擁有一切，人生就算不完美，但事業跟感情為何不能兼具？到最後自己快不快樂才最重要的。在柯夢波丹這篇文章中，作者梅根華勒斯其實有寫道：「不是要否定派翠克，是他的角色被寫成那樣。」梅根問道：「為什麼已經2026年了，我們還是很害怕女人以單身為傲，並且沒有小孩？」很堅持「女性事業成功已很圓滿、不必一定要有感情」的論調，但主打女性觀眾的《穿著PRADA的惡魔2》，依然有不少人傾向讓小安在事業與感情都能圓滿。到底彼得這角色的出現，以及和小安的戀情，是不是真的完全毫無必要？暫時沒有一個定論，不過哈莉特黛爾留言回嗆挺老公，為她贏得不少網友的讚賞，成為有趣的插曲。