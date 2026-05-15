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一名中國男子在泰國曼谷素萬那普機場涉嫌砸毀護照自助通關系統並侮辱官員。當地警方隨即立案調查，以採取必要法律行動。泰國媒體《The Nation》報導，事情發生在2026年5月13日下午2點35分左右。移民警察上尉Saranwit Kaewkhoto表示，當他在自助通關區域值班時，一名鄭姓中國男子涉嫌損壞編號DAE01和DAE06的自助通關機器。報導指出，該男子隨後未經執法人員許可便穿過了檢查站。此外，男子還指著警察，用中文髒話辱罵他們。據稱，他還試圖襲擊正在執行公務的警員，但他的妻子及時介入，並將他拉了回來。初步檢查發現，遭男子破壞的兩台機器損壞嚴重，初步估計損失約481,500泰銖（約合新台幣46萬6,681萬元），不含增值稅。警方已收集證據，並將依照法律程序對此案進行調查。