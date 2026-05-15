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▲余香凝被《雙囍》粉絲封為「國民新娘」，細膩又動人的表演獲得評審青睞，入圍本屆台北電影獎影后。（圖／水花電影提供）

▲林廷憶（左）、牧森揭曉第28屆台北電影獎入圍名單。（圖／記者朱永強攝影）

2026年第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日登場，眾所矚目的台北電影獎頒獎典禮定於7月11日在台北市中山堂舉行，入圍名單今（15）日由林廷憶、牧森揭曉，《大濛》角逐最佳劇情長片、最佳導演、最佳男女主角、最佳編劇等13項大獎，為本屆最大贏家；奪下國片影史票房冠軍的《陽光女子合唱團》入圍6項，孫淑媚、翁倩玉角逐最佳女配角，何曼希入圍新演員，A-Lin演唱的主題曲〈幸福在歌唱〉提名最佳原創電影歌曲。準影帝部分有《大濛》柯煒林、《死亡賭局》春風、《泥娃娃》楊祐寧、《深度安靜》張孝全及《雙囍》劉冠廷，堪稱死亡之組，影后部分為《大濛》方郁婷、《左撇子女孩》馬士媛、《丟包阿公到我家》安潔兒．艾奎諾、《恨女的逆襲》林怡婷、《雙囍》余香凝。最佳劇情長片《女孩》《大濛》《左撇子女孩》《深度安靜》《雙囍》最佳紀錄片《同一條船下》《春雨424》《傳奇女伶 高菊花》《獨奏者之舞》最佳短片《Somewhere in time, 河與石頭》《末代殭屍》《百花公主》《你吹Do，我吹Si》《這不是我的牛》最佳動畫片《工》《小蟲蟲大冒險》《我朋友的故事》《落雺》《螳螂》最佳導演舒淇《女孩》陳玉勳《大濛》鄒時擎《左撇子女孩》沈可尚《深度安靜》許承傑《雙囍》最佳編劇舒淇《女孩》陳玉勳《大濛》鄒時擎、西恩．貝克《左撇子女孩》黃彥樵、解孟儒、蔣友竹《泥娃娃》謝沛如、許承傑《雙囍》最佳男主角柯煒林《大濛》洪瑜鴻（春風）《死亡賭局》楊祐寧《泥娃娃》張孝全《深度安靜》劉冠廷《雙囍》最佳女主角方郁婷《大濛》馬士媛《左撇子女孩》安潔兒．艾奎諾《丟包阿公到我家》林怡婷《恨女的逆襲》余香凝《雙囍》最佳男配角曾敬驊《大濛》朱軒洋《功夫》金士傑《深度安靜》田啟文《雙囍》庹宗華《雙囍》最佳女配角陳雪甄《人生海海》林品彤《女孩》孫淑媚《陽光女子合唱團》翁倩玉《陽光女子合唱團》9m88《雙囍》最佳新演員魏雋展《人生海海》葉子綺《左撇子女孩》馬士媛《左撇子女孩》林澤凱《這不是我的牛》何曼希《陽光女子合唱團》最佳攝影王金城《96分鐘》余靜萍《女孩》陳麒文《大濛》陳克勤、高子皓《左撇子女孩》王均銘《那張照片裡的我們》最佳剪輯張叔平、黎冠東《女孩》西恩．貝克《左撇子女孩》沈可尚、陳曉東、普熱梅斯瓦夫．胡希切勒斯基《深度安靜》陳俊宏《雙囍》李立劭《獨奏者之舞》最佳原創電影音樂林強《女孩》盧律銘《大濛》林生祥《丟包阿公到我家》唐愷馡《死亡賭局》瀚南．棠深《深度安靜》最佳原創電影歌曲〈大濛的暗眠〉｜《大濛》詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88〈四月的風〉｜《丟包阿公到我家》詞：林生祥、曲：林生祥、唱：林生祥〈瞬間的遠方〉｜《那張照片裡的我們》詞：葛大為、曲：湯昇榮、宋柏緯、侯志堅、唱：宋柏緯〈幸福在歌唱〉｜《陽光女子合唱團》詞：林孝謙、曲：李方睿、唱：A-Lin（黃麗玲）〈愛到卡慘死〉｜《螳螂》詞：施立、曲：施立、唱：曹雅雯最佳美術設計黃美清、涂碩峯《女孩》王誌成、尤麗雯《大濛》王誌成、楊雅珺、張軼峰《功夫》謝明仁《恨女的逆襲》蔡珮玲《深度安靜》最佳造型設計許力文《女孩》許力文《大濛》葉嘉茵《功夫》施筱柔《雙囍》謝文明《螳螂》最佳聲音設計陳維良、埃爾溫 T、納魯貝特・皮亞米亞、杜均堂《96分鐘》簡豐書、湯湘竹《大濛》范文銳、黃僩哲《左撇子女孩》林晉德《死亡賭局》杜篤之、尚卡羅．路瑅亞諾《深度安靜》最佳視覺效果温兆銘、傅琬婷、胡宏愈、林韋宏《96分鐘》郭憲聰、陳姵均《大濛》梁志仁、黄其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》嚴振欽、曾懷儒、陳晏平、侯秀嬑《功夫》温兆銘、蔡尚甫、胡宏愈、傅琬婷《那張照片裡的我們》傑出技術動作設計：洪昰顥《96分鐘》動作設計：張材旭、金敬友《功夫》特效化妝：蕭百宸、劉顯嘉《功夫》置景噴繪：李錫堅《功夫》動作設計：黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》最佳電影行銷創意獎《96分鐘》《陽光女子合唱團》《大濛》​最佳海報獎《有病才會喜歡你》 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​《陽光女子合唱團》​ ​ ​《大濛》最佳預告片獎《左撇子女孩》《恨女的逆襲》《大濛》