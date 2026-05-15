2026年第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日登場，眾所矚目的台北電影獎頒獎典禮定於7月11日在台北市中山堂舉行，入圍名單今（15）日由林廷憶、牧森揭曉，《大濛》角逐最佳劇情長片、最佳導演、最佳男女主角、最佳編劇等13項大獎，為本屆最大贏家；奪下國片影史票房冠軍的《陽光女子合唱團》入圍6項，孫淑媚、翁倩玉角逐最佳女配角，何曼希入圍新演員，A-Lin演唱的主題曲〈幸福在歌唱〉提名最佳原創電影歌曲。
準影帝部分有《大濛》柯煒林、《死亡賭局》春風、《泥娃娃》楊祐寧、《深度安靜》張孝全及《雙囍》劉冠廷，堪稱死亡之組，影后部分為《大濛》方郁婷、《左撇子女孩》馬士媛、《丟包阿公到我家》安潔兒．艾奎諾、《恨女的逆襲》林怡婷、《雙囍》余香凝。
第28屆台北電影獎入圍名單
最佳劇情長片
《女孩》
《大濛》
《左撇子女孩》
《深度安靜》
《雙囍》
最佳紀錄片
《同一條船下》
《春雨424》
《傳奇女伶 高菊花》
《獨奏者之舞》
最佳短片
《Somewhere in time, 河與石頭》
《末代殭屍》
《百花公主》
《你吹Do，我吹Si》
《這不是我的牛》
最佳動畫片
《工》
《小蟲蟲大冒險》
《我朋友的故事》
《落雺》
《螳螂》
最佳導演
舒淇《女孩》
陳玉勳《大濛》
鄒時擎《左撇子女孩》
沈可尚《深度安靜》
許承傑《雙囍》
最佳編劇
舒淇《女孩》
陳玉勳《大濛》
鄒時擎、西恩．貝克《左撇子女孩》
黃彥樵、解孟儒、蔣友竹《泥娃娃》
謝沛如、許承傑《雙囍》
最佳男主角
柯煒林《大濛》
洪瑜鴻（春風）《死亡賭局》
楊祐寧《泥娃娃》
張孝全《深度安靜》
劉冠廷《雙囍》
最佳女主角
方郁婷《大濛》
馬士媛《左撇子女孩》
安潔兒．艾奎諾《丟包阿公到我家》
林怡婷《恨女的逆襲》
余香凝《雙囍》
最佳男配角
曾敬驊《大濛》
朱軒洋《功夫》
金士傑《深度安靜》
田啟文《雙囍》
庹宗華《雙囍》
最佳女配角
陳雪甄《人生海海》
林品彤《女孩》
孫淑媚《陽光女子合唱團》
翁倩玉《陽光女子合唱團》
9m88《雙囍》
最佳新演員
魏雋展《人生海海》
葉子綺《左撇子女孩》
馬士媛《左撇子女孩》
林澤凱《這不是我的牛》
何曼希《陽光女子合唱團》
最佳攝影
王金城《96分鐘》
余靜萍《女孩》
陳麒文《大濛》
陳克勤、高子皓《左撇子女孩》
王均銘《那張照片裡的我們》
最佳剪輯
張叔平、黎冠東《女孩》
西恩．貝克《左撇子女孩》
沈可尚、陳曉東、普熱梅斯瓦夫．胡希切勒斯基《深度安靜》
陳俊宏《雙囍》
李立劭《獨奏者之舞》
最佳原創電影音樂
林強《女孩》
盧律銘《大濛》
林生祥《丟包阿公到我家》
唐愷馡《死亡賭局》
瀚南．棠深《深度安靜》
最佳原創電影歌曲
〈大濛的暗眠〉｜《大濛》
詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88
〈四月的風〉｜《丟包阿公到我家》
詞：林生祥、曲：林生祥、唱：林生祥
〈瞬間的遠方〉｜《那張照片裡的我們》
詞：葛大為、曲：湯昇榮、宋柏緯、侯志堅、唱：宋柏緯
〈幸福在歌唱〉｜《陽光女子合唱團》
詞：林孝謙、曲：李方睿、唱：A-Lin（黃麗玲）
〈愛到卡慘死〉｜《螳螂》
詞：施立、曲：施立、唱：曹雅雯
最佳美術設計
黃美清、涂碩峯《女孩》
王誌成、尤麗雯《大濛》
王誌成、楊雅珺、張軼峰《功夫》
謝明仁《恨女的逆襲》
蔡珮玲《深度安靜》
最佳造型設計
許力文《女孩》
許力文《大濛》
葉嘉茵《功夫》
施筱柔《雙囍》
謝文明《螳螂》
最佳聲音設計
陳維良、埃爾溫 T、納魯貝特・皮亞米亞、杜均堂《96分鐘》
簡豐書、湯湘竹《大濛》
范文銳、黃僩哲《左撇子女孩》
林晉德《死亡賭局》
杜篤之、尚卡羅．路瑅亞諾《深度安靜》
最佳視覺效果
温兆銘、傅琬婷、胡宏愈、林韋宏《96分鐘》
郭憲聰、陳姵均《大濛》
梁志仁、黄其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》
嚴振欽、曾懷儒、陳晏平、侯秀嬑《功夫》
温兆銘、蔡尚甫、胡宏愈、傅琬婷《那張照片裡的我們》
傑出技術
動作設計：洪昰顥《96分鐘》
動作設計：張材旭、金敬友《功夫》
特效化妝：蕭百宸、劉顯嘉《功夫》
置景噴繪：李錫堅《功夫》
動作設計：黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》
最佳電影行銷創意獎
《96分鐘》
《陽光女子合唱團》
《大濛》
最佳海報獎
《有病才會喜歡你》
《陽光女子合唱團》
《大濛》
最佳預告片獎
《左撇子女孩》
《恨女的逆襲》
《大濛》
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最佳劇情長片
《女孩》
《大濛》
《左撇子女孩》
《深度安靜》
《雙囍》
最佳紀錄片
《同一條船下》
《春雨424》
《傳奇女伶 高菊花》
《獨奏者之舞》
最佳短片
《Somewhere in time, 河與石頭》
《末代殭屍》
《百花公主》
《你吹Do，我吹Si》
《這不是我的牛》
最佳動畫片
《工》
《小蟲蟲大冒險》
《我朋友的故事》
《落雺》
《螳螂》
最佳導演
舒淇《女孩》
陳玉勳《大濛》
鄒時擎《左撇子女孩》
沈可尚《深度安靜》
許承傑《雙囍》
最佳編劇
舒淇《女孩》
陳玉勳《大濛》
鄒時擎、西恩．貝克《左撇子女孩》
黃彥樵、解孟儒、蔣友竹《泥娃娃》
謝沛如、許承傑《雙囍》
最佳男主角
柯煒林《大濛》
洪瑜鴻（春風）《死亡賭局》
楊祐寧《泥娃娃》
張孝全《深度安靜》
劉冠廷《雙囍》
最佳女主角
方郁婷《大濛》
馬士媛《左撇子女孩》
安潔兒．艾奎諾《丟包阿公到我家》
林怡婷《恨女的逆襲》
余香凝《雙囍》
最佳男配角
曾敬驊《大濛》
朱軒洋《功夫》
金士傑《深度安靜》
田啟文《雙囍》
庹宗華《雙囍》
最佳女配角
陳雪甄《人生海海》
林品彤《女孩》
孫淑媚《陽光女子合唱團》
翁倩玉《陽光女子合唱團》
9m88《雙囍》
最佳新演員
魏雋展《人生海海》
葉子綺《左撇子女孩》
馬士媛《左撇子女孩》
林澤凱《這不是我的牛》
何曼希《陽光女子合唱團》
最佳攝影
王金城《96分鐘》
余靜萍《女孩》
陳麒文《大濛》
陳克勤、高子皓《左撇子女孩》
王均銘《那張照片裡的我們》
最佳剪輯
張叔平、黎冠東《女孩》
西恩．貝克《左撇子女孩》
沈可尚、陳曉東、普熱梅斯瓦夫．胡希切勒斯基《深度安靜》
陳俊宏《雙囍》
李立劭《獨奏者之舞》
最佳原創電影音樂
林強《女孩》
盧律銘《大濛》
林生祥《丟包阿公到我家》
唐愷馡《死亡賭局》
瀚南．棠深《深度安靜》
最佳原創電影歌曲
〈大濛的暗眠〉｜《大濛》
詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88
〈四月的風〉｜《丟包阿公到我家》
詞：林生祥、曲：林生祥、唱：林生祥
〈瞬間的遠方〉｜《那張照片裡的我們》
詞：葛大為、曲：湯昇榮、宋柏緯、侯志堅、唱：宋柏緯
〈幸福在歌唱〉｜《陽光女子合唱團》
詞：林孝謙、曲：李方睿、唱：A-Lin（黃麗玲）
〈愛到卡慘死〉｜《螳螂》
詞：施立、曲：施立、唱：曹雅雯
最佳美術設計
黃美清、涂碩峯《女孩》
王誌成、尤麗雯《大濛》
王誌成、楊雅珺、張軼峰《功夫》
謝明仁《恨女的逆襲》
蔡珮玲《深度安靜》
最佳造型設計
許力文《女孩》
許力文《大濛》
葉嘉茵《功夫》
施筱柔《雙囍》
謝文明《螳螂》
最佳聲音設計
陳維良、埃爾溫 T、納魯貝特・皮亞米亞、杜均堂《96分鐘》
簡豐書、湯湘竹《大濛》
范文銳、黃僩哲《左撇子女孩》
林晉德《死亡賭局》
杜篤之、尚卡羅．路瑅亞諾《深度安靜》
最佳視覺效果
温兆銘、傅琬婷、胡宏愈、林韋宏《96分鐘》
郭憲聰、陳姵均《大濛》
梁志仁、黄其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》
嚴振欽、曾懷儒、陳晏平、侯秀嬑《功夫》
温兆銘、蔡尚甫、胡宏愈、傅琬婷《那張照片裡的我們》
傑出技術
動作設計：洪昰顥《96分鐘》
動作設計：張材旭、金敬友《功夫》
特效化妝：蕭百宸、劉顯嘉《功夫》
置景噴繪：李錫堅《功夫》
動作設計：黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》
最佳電影行銷創意獎
《96分鐘》
《陽光女子合唱團》
《大濛》
最佳海報獎
《有病才會喜歡你》
《陽光女子合唱團》
《大濛》
最佳預告片獎
《左撇子女孩》
《恨女的逆襲》
《大濛》